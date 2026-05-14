Una alfombra de conchas y devoción en Pontevedra

El patio de la Casa del Inmaculado Corazón de María de Pontevedra , más conocido como Santuario de las Apariciones, luce estos días una alfombra artística que une tradición, memoria y devoción mariana. La obra, elaborada por la asociación Conchas e Flores de Bueu, forma parte de la celebración de la fiesta de la Virgen de Fátima y se enmarca en el Año Jubilar del Centenario de las Apariciones de Pontevedra.

La alfombra representa la aparición de la Virgen y el Niño Jesús a sor Lucía el 10 de diciembre de 1925 en Pontevedra. La madre superiora, María de Iranzu, subraya que la composición reproduce cómo sería aquella escena: «La cama de Lucía, la ventana, el tejado, la mesita y una banquetita que tenía». Según recuerda, sor Lucía estaba rezando cuando la Virgen se le aparece junto al Niño. «La Virgen con una mano le toca el hombro y con la otra le enseñaba el corazón cercado de espinas, y el Niño Dios, como suspendido en una nube», explica.

La madre superiora destaca también el significado espiritual de aquella aparición, vinculada a la devoción al Inmaculado Corazón de María y a la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. «Lo que deseamos es que vengan los pontevedreses y los que estén de visita a ver esta obra», señala.

La alfombra permanecerá por ahora en el patio, aunque la comunidad religiosa espera poder colocarla más adelante en vertical, en el interior de «la casita de la Virgen», como ellas llaman al santuario pontevedrés.

La alfombra representa la escena de la clásica estampa de la aparición. | G, SANTOS

El trabajo fue realizado por el colectivo buenense con materiales propios de su tradición alfombrista. Ataulfo Cortizo, miembro de Conchas e Flores de Bueu, explica que se emplearon arenas, marmolina, tintes al agua y conchas trituradas y teñidas.

«Hay conchas de berberecho, de mejillón, de almeja… Se juega con eso. Las líneas más oscuras, por ejemplo, suelen ser de mejillón», detalla. Para conseguir colores como los azules del manto de la Virgen o los rojos se utilizaron tintes al agua. «En el taller podemos tener muchísimas tonalidades; en azules, ciento y pico tonos», apunta.

La elaboración llevó aproximadamente un mes. La alfombra se confeccionó sobre una chapa marina, en dos piezas ensambladas, y fue trasladada a Pontevedra en un vehículo especial. Cuatro personas participaron en su desplazamiento y colocación. Una vez instalada en el patio, se completó el borde para darle el aspecto final.

«Parece bordada», comentaba maravillada la madre superiora al contemplar el resultado.

Varias personas observan la alfombra, en el patio del edificio. / Gustavo Santos

Cortizo explica que el diseño partió de distintas referencias y de una composición propia. «El trabajo de hacer la composición llevó más de quince días; es lo que más complica», señala.

La asociación Conchas e Flores de Bueu mantiene viva una tradición histórica de alfombras artísticas, no limitada al Corpus. Sus integrantes realizan trabajos para distintas celebraciones y eventos, desde Navidad hasta el día de Santiago Apóstol.

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Los actos religiosos en Pontevedra continuarán el sábado, 23 de mayo, con la próxima Jornada de Apostolado Seglar, que se celebrará en Monte Porreiro con la participación del arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, dentro de un programa que refuerza la dimensión diocesana del Año Jubilar.