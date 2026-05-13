Medio ambiente
Vuelve el gran festival de la cultura verde: el Plan Fest de Pontevedra
Participarán voces expertas como Nuska, la influencer Huertelia, Sandra de Nosa Granxa y un representante de Cultivo Galego
Pontevedra acogerá el próximo 23 de mayo la tercera edición del Plan Fest, una cita dedicada a la ecología, las plantas y las flores que se celebrará en la explanada de la Alameda a partir de las 12.00 horas. El evento fue presentado por la concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, junto a sus directoras e impulsoras, Ángela Ogando y Esperanza Otero.
Gulías destacó que el festival se ha convertido ya en una «cita imprescindible» en el calendario local por su forma original de acercar la cultura verde a la ciudadanía desde una perspectiva festiva y en contacto con el espacio público.
Gracias a la colaboración del Concello, esta edición amplía horario y programación. La jornada comenzará con una sesión de Morning Yoga, que requerirá inscripción previa a través de info@planfest.com, y continuará con una sesión vermú. El festival se prolongará hasta las 21.00 horas.
Uno de los platos fuertes será el Faladoiro, centrado este año en la huerta y con la participación de voces expertas como Nuska, la influencer Huertelia, Sandra de Nosa Granxa y un representante de Cultivo Galego. También habrá puestos de marcas y emprendedores locales con artesanía, cosmética natural y plantas.
La programación incluirá talleres para grupos reducidos, entre ellos uno infantil sobre la huerta y otro sobre cuidados básicos de orquídeas. La mayoría no requerirán inscripción previa. Como cierre, a partir de las 19.00 horas, se celebrará el tradicional intercambio gratuito de esquejes. La pasada edición reunió a unas 3.000 personas.
Para más información, las personas interesadas pueden consultar las redes sociales del Plan Fest o su página web.
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