Los Premios Feroz consolidan a Pontevedra como escaparate cultural y motor económico

La alfombra roja de los Premios Feroz volverá a situar a Pontevedra ante una oportunidad que va más allá de la gala. Tras dos ediciones con tirón en ocupación hotelera, hostelería, comercio e imagen exterior, la nueva cita con los premios se interpreta como una ocasión para consolidar un impacto económico y cultural que el sector privado quiere prolongar más allá del fin de semana central.

La llegada de profesionales del audiovisual, periodistas, nominados, invitados y público genera un movimiento que, según la Asociación de Hoteleros, no se limita a los establecimientos próximos a la alfombra roja. Paula Lourido destaca que las anteriores ediciones «tuvieron un impacto muy positivo en la ocupación hotelera de Pontevedra». Durante esos días, añade, «se generó una demanda muy alta tanto en hoteles de la ciudad como de los alrededores, y además hubo un movimiento importante en restauración, comercio y ocio».

Para el sector, el valor de los Premios Feroz en Pontevedra no se mide solo en camas ocupadas. «Más allá de la cifra puntual de ocupación, lo relevante es el ambiente que consigue crear en la ciudad y la actividad económica que mueve alrededor», subraya Lourido. Esa lectura convierte la continuidad de los premios en una herramienta de promoción turística y en un estímulo para la economía urbana en un periodo más débil.

La tercera edición en Pontevedra, prevista para el 23 de enero de 2027, refuerza la condición de la ciudad como sede fiable para eventos culturales. El concelleiro y portavoz del PSOE, Iván Puentes, considera que esta nueva elección «pone especialmente en valor el entusiasmo, la energía y la hospitalidad con la que la ciudadanía pontevedresa respondió en las dos primeras ediciones». A su juicio, que un evento itinerante repita tres veces en una misma ciudad evidencia «la confianza y la garantía que Pontevedra supone para la Asociación de Informadores Cinematográficos de España como escenario idóneo para eventos culturales de este calado».

Una de las visitas guiadas a los protagonistas de los Premios Feroz por Pontevedra. / GUSTAVO SANTOS / FDV

También el portavoz del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, valora positivamente el regreso, aunque introduce matices económicos. «Creo que sí, que es bueno y positivo que los Feroz vengan a Pontevedra», afirma. Sin embargo, advierte de que esa valoración depende de conocer el coste para las arcas municipales: «No sabemos cuál es el presupuesto ni cuánto nos va a costar a los pontevedreses traerlos. Lores no ha dicho el presupuesto».

Domínguez cree necesario aclarar por qué, tras anunciarse meses atrás la despedida de los Premios Feroz, la ciudad vuelve a acogerlos. Le resulta «un poco extraño» que el regreso se produzca después de que otras ciudades no asumiesen la organización. «Hay que saber por qué no quisieron acogerlos», señala. En todo caso, reconoce el efecto de las anteriores ediciones, aunque cree que puede ir reduciéndose: «La primera tuvo mucho impacto, la segunda algo menos y supongo que la tercera tendrá menos, pero sigue siendo positivo, dependiendo del presupuesto».

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El reto será repartir más el beneficio. Lourido ve clave ampliar la programación complementaria y reforzar la implicación del comercio, la hostelería y el tejido cultural. El efecto llega a «restauración, taxis, comercio, cafeterías, proveedores o empresas de servicios». Puentes añade que la cita proyecta el talento audiovisual y pone el foco en el Campus Crea y en Ciencias de la Comunicación, «un espejo» para sus estudiantes y «un escaparate perfecto» para la Boa Vila.