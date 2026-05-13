Pontevedra completa el grueso de la nueva flota de limpieza y residuos con 23 vehículos

El Concello de Pontevedra y la concesionaria PreZero presentaron este miércoles 23 nuevos vehículos que empezarán a operar de forma inmediata en el servicio municipal de limpieza y recogida de residuos. El lote completa la práctica totalidad de la nueva flota prevista en el contrato, a falta de siete camiones que, según explicó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ya están carrozados y pendientes de pequeños ajustes técnicos antes de su incorporación.

La nueva maquinaria incluye vehículos de carga trasera y lateral, compactadores, baldeadoras, barredoras, furgones hidrolimpiadores y unidades de apoyo para brigadas y mantenimiento. La mayor parte de los vehículos funcionan a gas, mientras que los destinados al centro histórico y al centro urbano serán mayoritariamente eléctricos. Lores destacó también la incorporación de medios específicos para trabajos como la limpieza de grafitis o pintadas y de un vehículo taller que prestará servicio de reparación y apoyo a toda la flota.

El alcalde defendió que esta entrega permite desplegar «ya en su totalidad» el contrato y supone «un paso adelante importantísimo» en la recogida de residuos, el tratamiento y la limpieza viaria. Además, aseguró que los vehículos podrán verse «hoy mismo» en las calles, al estar ya cargados de gas o energía eléctrica y listos para funcionar.

Lores reconoció que la llegada de parte de la maquinaria se retrasó por la necesidad de carrozar los vehículos y por la puesta en marcha de la gasinera, pero sostuvo que el Concello está «en plazo» dentro de las previsiones del contrato. «A partir de ahora entramos ya en la fase del 100% de la capacidad que va a tener este contrato para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Pontevedra», señaló.

El regidor aprovechó la presentación para reclamar implicación vecinal en la separación de residuos y en el reciclaje. «Mucho del éxito de este contrato requiere de la colaboración ciudadana», afirmó, en referencia al lema de la campaña municipal, «Responsables». En esa línea, defendió que tanto quienes producen basura como la ciudadanía a título individual deben contribuir a mejorar los resultados.

«Los residuos, cuando se separan, se recogen separadamente, se tratan y se reciclan, son un recurso; cuando se vierten mezclados son una especie de bomba de relojería», advirtió Lores, que situó como objetivo reducir al máximo la basura que acaba incinerada o en vertedero y aumentar todo lo posible la reutilización.

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Estos 23 vehículos se suman a los medios incorporados en los últimos meses. En diciembre, el Concello ya había presentado 15 triciclos eléctricos para pequeñas limpiezas y revisión de composteros, nueve furgonetas, tres barredoras y un tractor para desbroces en zonas periurbanas. En octubre se habían añadido otros 21 equipos, entre ellos carros eléctricos con hidrolimpiadora, una barredora dual y vehículos auxiliares eléctricos tipo pick-up para actuaciones en entornos rurales.