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La Policía Nacional desarticula un punto de venta de cocaína y heroína en Pontevedra

Los agentes detuvieron a un hombre tras las quejas vecinales por el trasiego de consumidores en la zona e intervinieron varias dosis de droga, dinero, dos móviles y una navaja

Material incautado en la detención.

Material incautado en la detención. / Policía Nacional

Cris P. Cervera

Pontevedra

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas vinculado a la venta al menudeo de cocaína y heroína. La investigación se inició a raíz de informaciones trasladadas por vecinos, que alertaron de la afluencia habitual de personas ajenas a la zona y de la sensación de inseguridad generada por esta actividad.

A partir de esas quejas, agentes de la Comisaría de Pontevedra establecieron varios dispositivos de vigilancia en el entorno. Las pesquisas permitieron constatar el trasiego de consumidores y realizar distintas intervenciones de sustancias estupefacientes a compradores que acudían al lugar para abastecerse, lo que permitió acreditar la presunta implicación del investigado en la venta de droga.

Una vez reunidos los indicios, los agentes identificaron y detuvieron al sospechoso. En el momento del arresto llevaba 25 papelinas de cocaína, con un peso total de 6 gramos; heroína en forma de roca, con un peso de 2 gramos; una servilleta con otra roca de cocaína de 5 gramos; 200 euros en efectivo; dos teléfonos móviles y una navaja de 7 centímetros.

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Tras su detención, el hombre fue trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias, el atestado fue remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Pontevedra.

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