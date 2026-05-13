La Policía Nacional desarticula un punto de venta de cocaína y heroína en Pontevedra

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas vinculado a la venta al menudeo de cocaína y heroína. La investigación se inició a raíz de informaciones trasladadas por vecinos, que alertaron de la afluencia habitual de personas ajenas a la zona y de la sensación de inseguridad generada por esta actividad.

A partir de esas quejas, agentes de la Comisaría de Pontevedra establecieron varios dispositivos de vigilancia en el entorno. Las pesquisas permitieron constatar el trasiego de consumidores y realizar distintas intervenciones de sustancias estupefacientes a compradores que acudían al lugar para abastecerse, lo que permitió acreditar la presunta implicación del investigado en la venta de droga.

Una vez reunidos los indicios, los agentes identificaron y detuvieron al sospechoso. En el momento del arresto llevaba 25 papelinas de cocaína, con un peso total de 6 gramos; heroína en forma de roca, con un peso de 2 gramos; una servilleta con otra roca de cocaína de 5 gramos; 200 euros en efectivo; dos teléfonos móviles y una navaja de 7 centímetros.

Noticias relacionadas

Tras su detención, el hombre fue trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias, el atestado fue remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Pontevedra.