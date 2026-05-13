Malo para la salud, malo para el medioambiente

El daño del tabaco no es solamente a uno mismo, la naturaleza está en peligro cada vez que se consume un cigarro. El estudiantado de 2º de Bachillerato de Artes del Instituto A Xunqueira I es consciente de ello y, para la asignatura de Diseño, ha realizado una serie de carteles en los que alerta del daño ambiental que producen los residuos tabaqueros.

Miki Vázquez, Estela Donia y Carlota Ferreira, tres de los alumnos del centro, de un total de veinticinco que conforman el aula, compartieron sus opiniones y explicaron cómo nace el proyecto, así como la trascendencia y el objetivo que plantean con sus obras pictóricas. La iniciativa surgió como un trabajo propuesto por la profesora dentro de la asignatura, en el que el alumnado debía desarrollar una obra siguiendo un movimiento artístico y el proceso habitual de creación, desde la memoria inicial hasta los bocetos y la pieza final.

La elección del tema, a pesar de la concienciación evidente de todos los alumnos, tal y como afirma Donia, fue propuesta por su docente y ellos accedieron de muy buena gana. «Realmente a idea non era tanto expresar a prohibición do tabaco, senón o tema da contaminación que ten este produto. Basicamente iso, que non era tanto a prohibición do tabaco, senón ser máis conscientes e responsables no sentido da contaminación que ten este produto e de como podemos evitar», aclara Vázquez sobre la temática.

Carlota Ferreira, Estela Donia y Miki Vázquez, con una muestra de las obras. / Gustavo Santos / FDV

El proyecto busca llevar la reflexión más allá del aula y convertir la entrada del instituto en un espacio de concienciación abierto a toda la comunidad educativa. El alumnado subraya que la exposición permite visibilizar tanto el mensaje ambiental de las obras como el trabajo que se desarrolla en el Bachillerato de Artes: «Xa que está exposto aquí no centro, xusto na porta, que a xente poida ver os nosos resultados e que, ao mellor, se hai alguén interesado que non ten claro en que estudar, poida haber traballos feitos polo alumnado e diga: ‘Pois interésame isto’».

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La obra concreta de Miki Vázquez, ‘Tírao onde debes. Non contamines’, pone el foco en la responsabilidad individual ante los residuos que genera el tabaco. Inspirada en el art nouveau, la pieza utiliza ese lenguaje artístico para lanzar un mensaje directo sobre la necesidad de evitar que las colillas acaben en el suelo o en espacios naturales, donde se convierten en un elemento contaminante. El alumno busca así concienciar al alumnado sobre un gesto cotidiano con consecuencias ambientales y recordar que la prevención empieza por depositar cada residuo en el lugar adecuado.