Los sindicatos acusan a la patronal de intentar frenar la huelga del metal

La huelga del metal en Pontevedra volvió este martes a ganar presencia en las calles. Cientos de trabajadores participaron en una nueva jornada de movilización, más numerosa que la de la semana pasada, según destacaron los sindicatos convocantes, que sitúan el conflicto en un momento clave de la negociación del convenio colectivo del metal. La protesta recorrió la ciudad entre consignas como «comercio do metal, solución», «folga do metal por un convenio digno» y «Asime, escoita, estamos en loita».

La movilización dejó imágenes de fuerte impacto en el centro urbano, con numerosos vecinos asomados a las ventanas y clientes de negocios y cafeterías siguiendo el paso de los manifestantes. Durante la protesta llegó a arder un contenedor, aunque la rápida intervención de los bomberos permitió sofocar el fuego sin mayores consecuencias.

Piquete por la huelga del metal que cortó la carretera de Vilagarcía a la altura del Vao. / Gustavo Santos / FDV

Los sindicatos CCOO y CIG coincidieron en destacar el aumento del seguimiento de la huelga y anunciaron que los piquetes continuarán mañana por la mañana. El secretario de Organización de CCOO en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, aseguró que la mayor participación demuestra «una mayor asunción de la huelga» por parte de las plantillas y sostuvo que la patronal «empieza a estar nerviosa».

Pedrosa denunció presiones en empresas para intentar frenar el paro. «Están tratando de inventarse servicios mínimos inexistentes, de presionar a los trabajadores para que rompan la huelga y lanzando amenazas de despido», afirmó. A su juicio, el conflicto llega en un momento en el que las empresas del sector tienen carga de trabajo y beneficios como nunca antes. «Este es el momento de recuperar derechos y de conseguir un convenio justo», defendió.

Desde la CIG, Marcos Conde, secretario nacional de la federación en Galicia, rechazó que el bloqueo de la negociación sea únicamente salarial. Señaló problemas relacionados con la salud laboral, la jubilación y la pérdida de poder adquisitivo. «Si el IPC se dispara, queremos que se repercuta en el salario. Eso es justo», subrayó.

Dos de las manifestantes que recorrieron las calles pontevedresas. / Gustavo Santos / FDV

Conde también denunció presiones vinculadas al ejercicio del derecho de huelga y citó el caso de Ence, al afirmar que se trasladaron mensajes a empresas auxiliares que, según el sindicato, suponen «una vulneración clara del derecho de huelga». «Los trabajadores se sienten amenazados», aseguró.

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La CIG insistió en que la movilización continuará de forma escalonada. «La semana que viene serán tres días y los que hagan falta. No vamos a parar», advirtió Conde, que definió la huelga como una cuestión de derechos y de orgullo colectivo. «Todo lo que tenemos fue peleado; nunca nos regalaron nada», concluyó.