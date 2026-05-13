«Gallegos de mierda», «os voy a matar»: los insultos que acabaron en detención durante un control de alcoholemia en Pontevedra
Los agentes detuvieron a un acompañante por resistencia, desobediencia y atentado tras intentar impedir la retirada del vehículo en grúa
La Policía Local de Pontevedra detuvo a una persona como presunta autora de un delito de resistencia, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad después de protagonizar un grave altercado durante un control de tráfico realizado en la madrugada del pasado jueves.
Los hechos ocurrieron sobre la 1.30 horas, cuando una patrulla estaba realizando una prueba de alcoholemia al conductor de un turismo. En ese momento, el acompañante comenzó a insultar y amenazar a los agentes, a los que se dirigió con expresiones como «hijos de puta», «puercos» o «gallegos de mierda», además de advertirles de que los iba a matar mientras hacía con la mano el gesto de cortar el cuello.
El conductor sometido a la prueba arrojó un resultado positivo de 0,69 miligramos por litro de alcohol en aire espirado, por lo que los agentes instruyeron las correspondientes diligencias.
Tras el positivo, un familiar del conductor se desplazó hasta el lugar para hacerse cargo del vehículo. Sin embargo, el acompañante también comenzó a insultarlo, lo que llevó al familiar a rechazar hacerse cargo del turismo.
La situación se agravó cuando los agentes solicitaron la intervención de la grúa municipal para retirar el vehículo. Según la Policía Local, el detenido trató de impedir la retirada «a toda costa», desobedeció las órdenes de los agentes e intentó agredirlos.
Durante el forcejeo, el hombre continuó insultando a los policías y llegó a escupirles, por lo que finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.
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