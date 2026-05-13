La Enfermería de Pontevedra reivindica su papel

El Hospital Montecelo acogió ayer, 12 de mayo, la celebración del Día Internacional de la Enfermería a través de una jornada organizada por el sindicato SATSE bajo el lema «Enfermera de práctica avanzada y humanización: cómo quiero que me cuides».

Durante la jornada se puso en valor el papel esencial de la Enfermería en el sistema sanitario público gallego y se abordaron los principales retos de la profesión, entre ellos la creciente presencia de enfermeras especialistas y el desarrollo de nuevos modelos de cuidados avanzados.

La directora de Enfermería del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, Concepción Abellás Álvarez, defendió que la asistencia sanitaria avanza hacia una mayor especialización, capacidad resolutiva y base científica, pero subrayó que ese proceso no debe hacer perder «la esencia humana de los cuidados». Destacó que la complejidad creciente de los pacientes y la evolución del sistema sanitario hacen imprescindible avanzar en la Enfermería de Práctica Avanzada.

Según señaló, una Enfermería más formada, especializada y con mayor capacidad de liderazgo se traduce en mejores resultados en salud y en una atención más segura, eficiente y humana.

Asistentes al evento organizado por SATSE. | GUSTAVO SANTOS

La jornada también sirvió para visibilizar la aportación investigadora del colectivo, con una muestra de trabajos presentados de forma voluntaria. Además del ámbito asistencial, se destacó la dimensión docente, investigadora y gestora de la profesión enfermera.

Las especialidades de Enfermería están reguladas por el Real Decreto 450/2005, que reconoce las áreas Obstétrico-Ginecológica, Salud Mental, Familiar y Comunitaria, Pediátrica, Trabajo y Geriátrica. En el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés ya se desarrollan las cuatro primeras mediante la vía EIR, con programas formativos teórico-prácticos de dos años.

Reinvindicaciones

La conmemoración del día internacional de la profesión coincidió además con las reivindicaciones planteadas por SATSE bajo el lema «Las enfermeras ya no se callan». El sindicato reclama a la Consellería de Sanidade mejoras laborales para una profesión que, según denuncia, ha sido durante años invisibilizada y minusvalorada.

Entre sus principales demandas figuran el aumento de plantillas, la reducción de la sobrecarga laboral, la lucha contra la temporalidad, la prevención de agresiones y riesgos laborales, la mejora de la conciliación y el acceso a puestos de responsabilidad, gestión y dirección. SATSE advierte de que la falta de enfermeras repercute directamente en la atención sanitaria, al aumentar los riesgos, complicaciones, errores involuntarios, reingresos y efectos adversos cuando el número de pacientes por profesional es elevado.

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El sindicato también reclama la aprobación de una ley de ratios enfermeras, la reforma del Estatuto Marco, el reconocimiento del espacio competencial de la profesión, el acceso a la jubilación anticipada y parcial, y una mayor participación en las decisiones estratégicas del Sistema Nacional de Salud. Todo ello, defiende, para garantizar unas condiciones dignas y una atención de mayor calidad para la ciudadanía.