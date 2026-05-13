El campo de fútbol de Baltar de Abajo mejora sus instalaciones con focos LED y cuatro nuevos vestuarios

El campo de fútbol de Baltar de Abajo, en Sanxenxo, contará con nueva iluminación LED y más vestuarios tras una actuación que supera los 110.000 euros de inversión. Las obras buscan modernizar unas instalaciones que habían quedado por debajo de las necesidades actuales de los clubes y usuarios, tanto por capacidad como por funcionalidad.

La intervención incluye la renovación completa del alumbrado del terreno de juego, con la instalación de luminarias LED de última generación. Los nuevos focos permitirán mejorar la eficiencia lumínica, reducir el consumo, lograr un encendido instantáneo y aumentar la vida útil del sistema. Además, ofrecerán una mejor reproducción cromática, con colores más nítidos y naturales durante entrenamientos y partidos.

La actuación también contempla la ampliación de las instalaciones deportivas con dos nuevos vestuarios con capacidad para 14 personas cada uno, un vestuario para árbitros y dos vestuarios femeninos. El proyecto incorpora además dos aseos y un espacio de almacén para material de limpieza y equipamiento.

El objetivo es disponer de un edificio más moderno, cómodo y adaptado a la normativa vigente, con una distribución pensada para equipos locales, visitantes, árbitros y deportistas femeninas.

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La inversión se financia con fondos propios y con cargo al Plan Extra de la Diputación de Pontevedra. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, destacó que «seguimos mejorando las instalaciones deportivas de Sanxenxo y cumpliendo los compromisos adquiridos con nuestros clubes de fútbol».