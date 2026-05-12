Tapea Poio entra en su recta final

TapeaPoio enfila su recta final. Ultima semana, hasta el domingo 17, de esta tercera edición de uncertamen gastronómico que ofrece 28 creaciones culinarias en 23 establecimientos de todo el municipio. La concejala de Turismo, Rocío Cochón, que realiza una ronda de visitas por los locales adheridos a esta iniciativa, destaca el "éxito" del certamen,que "supone además una importante oportunidad para que los establecimientos participantes se den a conocer, capten nueva clientela y muestren al público el resto de su oferta gastronómica y de sus cartas"

“Se están cumpliendo los objetivos de dinamizar el sector en un mes, mayo, que muchas veces no es fácil para la hostelería. Por medio del certamen mucha gente viene por primera vez a comer o a cenar a Poio y descubren locales que no conocían".

Ese interés también se refleja en la web oficial del certamen, tapeapoio.gal, que ya contabilizó cerca de 2.500 visitas desde el inicio de la ruta. La plataforma incorpora este año nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia del público, como diseñar rutas personalizadas, llevar la cuenta de las tapas degustadas, compartir recomendaciones con amigos y familiares o incluso consultar los establecimientos abiertos y ubicacións en función del día y del horario.

A partir del lunes, día 18, se recontarán los votos físicos y telemáticos de los clientes para determinar las tapas galardonadas por el público en cada categoría, y se hará el sorteo de los premios entre las personas que depositaron su voto.

Estos premios incluyen menús degustación en los restaurantes Pepe Vieira y Casa Solla y cestas de productos de Supermercados Froiz y Conservas Pescamar, pasajes a la isla de Tambo y bonos de estancia o vales en alojamientos del municipio.

Ya en junio, el día 1, a partir de las 9.40 horas en el Pazo de Colón se celebrará la reunión del jurado experto, que degustará y valorará las 28 tapas para otorgar el Premio del Jurado para cada categoría. Este jurado está compuesto por los chefs Pepe Solla y Xosé Cannas, la consultora culinaria y empresaria Marga Pazos y el influencer de viajes y gastronomía Alberto Ribas (Alvientoo).

Los establecimientos participantes presentarán a lo largo de la mañana sus creaciones al jurado, que valorará cada categoría, Tradicional o Creativa, según los criterios recogidos en las bases, puntuando la presentación, la elaboración y el resultado.

Por último, el 8 de junio se celebrará la “III Gala da Hostalería de Poio”, en la que se darán a conocer los premios la profesionales y público y “se pondrá en valor a las personas que hacen de Poio uno de los grandes referentes gastronómicos y turísticos de Galicia”

Los 23 establecimientos participantes que ofrecen 18 pinchos en modalidad creativa y 10 en tradicional a un precio único de 4 euros por tapa sonb los siguientes:

• Bar Coral (Raxó). Torrixa con carrillera

• Café Bar Aquelo (A Seca - San Xoán). Cruxiente de mar nocturno

• Cafetería Ferretti (Raxó). B de polo

• Casa Angelita (Lourido - San Salvador). Carrilleras con frijoles de hummus de garavanzo

• Casa Aurora (Raxó). Brioche con carrillera e crema de cítricos

• Casa Ces (San Salvador). Como un porquiño y O cordeiro é a pera

• Depiqui enpiqui (Raxó). Ensaladilla Piqui escabechada, con zamburiña en salsa de vieira e arepiña da Yude

• Entrepedras (Combarro). Xudías con xamón

• La Espuela (Combarro). Bocado de ouro en Modalidade creativa e Tesouro do mar á mariñeira

• Lameiriña (Raxó). Zamburiña gold

• Maruxa Marisqueira (Raxó). Volován de carrillera e parmentier de San Simón y Ensaladilla de mexillón con escabeche caseiro

• Mirabous (Combarro). Full Crunch Burger

• Moxena's Coffee (Combarro). Brétema de Tambo.

• Bocoi (Combarro). Fabas con pulpo.

• O Poleiro (Combarro). Leite fríto de langostino.

• Peirao (Combarro). Combarro no camiño do mar con millo corvo e berberechos.

• Recuncho do Lolo (O Covelo - Samieira). O pecado do Lolo.

• Pinela Terraza (San Xoán). Perla negra.

• Restaurante Evoca (Combarro). Robaliza na primavera y Bolos de vento de bacallau.

• Ría de Combarro (Combarro). Mexillóns empanados y Chipiróns encebolados.

• Tapería Pedramar (Combarro). Tosta de polbo grellado con queixo tetilla.

• Tintanegra (Combarro). Costilla grellada.

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