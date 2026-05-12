Sanxenxo prestó apoyo a 147 familias de O Salnés el pasado año

Un total de 147 familias fueron atendidas por la Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio do Salnés Sur (UDIAF) en 2025, con una media mensual de 100 usuarios asistidos al mes. La concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, se reunió en la mañana de este lunes con la coordinadora técnica de la Udiaf, Maia García y la coordinadora de la UDIAF del Salnés Sur, Eva Picallo, para hacer un balance del funcionamiento del servicio que se presta desde marzo de 2023 en Vilalonga y realizar una valoración del trabajo realizado con las familias del municipio.

El proyecto dirigido por la Asociación Galega de Atención Temperá, subvencionado por la Consellería de Política Social e Igualdade, presta asesoramiento y orientación a las familias, así como apoyo al desarrollo de los niños de 0 a 6 años de Sanxenxo, O Grove, Meaño, Ribadumia, Meis, Cambados y Meaño. En la actualidad hay 41 familias en lista de espera.

En total, se realizaron 4.180 prestaciones de apoyo personalizado. De estas, 102 fueron consultas de acogida, 119 sesiones de valoración, 3.736 sesiones de apoyo directo a familias y 223 sesiones de orientación, además de 519 actuaciones de coordinación con otros profesionales y recursos.

La tipología de los problemas o dificultades atendidas abarca todo el ámbito de los problemas que se puedan dar en el desarrollo infantil. De los atendidos en 2025, un 30% del total corresponden a problemas de habla o lenguaje; un 28% a retrasos evolutivos o sindrómicos y un 17% a problemas de conducta y atención. También se asistieron problemas de hábitos, del ámbito emocional, motriz o cognitivo.

En lo que se refiere al origen de la demanda de los municipios del Salnés, el 31,4% eran residentes en Sanxenxo; el 23,5% en Cambados; el 17,6% en O Grove; el 13,7% en Meis; el 11,8% en Meaño y el 2% en Ribadumia.

En la actualidad, la unidad que trabaja a pleno rendimiento está conformada por un equipo interdisciplinario con participación de un psicomotricista, un psicólogo, un logopeda, una pedagoga y un auxiliar administrativo.

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La satisfacción con el servicio se mantiene en un nivel muy elevado, un 4,87 sobre 5, en las encuestas anónimas cubiertas por las familias usuarias. Se trata de un servicio público gratuito para las familias del sur de O Salnés. El contacto se puede realizar en la propia sede ubicada en la Avenida do Cruceiro 53, bajo 1, Vilalonga, o en el correo electrónico salnessur@atenciontemprana.com o en el teléfono 886 208 275.