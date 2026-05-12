Partido Popular
El relevo al frente de NNXX de Pontevedra ya tiene fecha
El décimo congreso provincial se celebrará el 12 de junio con campaña interna entre el 29 de mayo y el 9 de junio
H.D.
Pontevedra
Novas Xeracións de Pontevedra renovará su dirección provincial el 12 de junio en un congreso que abrirá una nueva etapa tras la salida de Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que deja la presidencia al alcanzar el límite de edad de 30 años. El proceso interno arranca este miércoles con la presentación de candidaturas, que deberán reunir al menos 50 avales y podrán registrarse hasta el 25 de mayo. Seila Varela presidirá el comité organizador. Pérez, al frente desde 2018, agradeció «el trabajo de toda la militancia» y centrará ahora su labor en Salceda.
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