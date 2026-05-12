El relevo al frente de NNXX de Pontevedra ya tiene fecha

Novas Xeracións de Pontevedra renovará su dirección provincial el 12 de junio en un congreso que abrirá una nueva etapa tras la salida de Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que deja la presidencia al alcanzar el límite de edad de 30 años. El proceso interno arranca este miércoles con la presentación de candidaturas, que deberán reunir al menos 50 avales y podrán registrarse hasta el 25 de mayo. Seila Varela presidirá el comité organizador. Pérez, al frente desde 2018, agradeció «el trabajo de toda la militancia» y centrará ahora su labor en Salceda.