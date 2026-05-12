Portos defiende las «garantías ambientales» del dragado del Lérez

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, defendió este martes las medidas que se recogen en el proyecto y en la tramitación ambiental de las obras de dragado del río Lérez para preservar los recursos marisqueros y criticó el «alarmismo» generado al respecto. Álvarez contestó a una pregunta, en la Comisión de Pesca del Parlamento, de la diputada socialista pontevedresa Paloma Castro, quien urgió el dragado ya que «llevamos muchos años dándole vueltas a este tema» sin que se haya acometido la actuación «necesaria desde el punto de vista medioambiental y económico».

La parlamentaria insistió en que aunque el PSOE defiende el dragado entiende que «se debe hacer bien» y, por ello, «no se va a aceptar a cualquier precio».

Por ello, defendió las exigencias del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) respecto al análisis de muestras de material que se va a dragar para determinar sus características.

Al respecto, Castro pidió toda la información relativa a los «áridos que pretenden volver a echar al mar» para lo que se requiere «informes solventes y menos victimismo» por parte de la Xunta que pretende hacer de este dragado «una nueva batalla política».

Por su parte, el responsable de Portos rechazó «el alarmismo» que provocan manifestaciones públicas que cuestionan la calidad de los áridos de la ría pontevedresa y que no se corresponden con los datos recogidos en los informes técnicos.

Álvarez puso el foco en el grave perjuicio socioeconómico que pueden provocar este tipo de manifestaciones para el sector pesquero y marisquero de la ría de Pontevedra e insistió en la total transparencia de la Xunta en la tramitación del estudio de impacto ambiental, que está a disposición de todos los interesados en el proceso de información pública y que fue remitido a 30 organismos sectoriales y administraciones competentes.

En este sentido, remarcó que la actuación prevista «establece todas las garantías ambientales, tanto en el proyecto como en su tramitación», que incluyó los informes de las direcciones generales de Desarrollo Pesquero y de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica.

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En ellos se establecen las acciones previas al inicio de las obras, como la extracción del marisco, su replantación en el caso de la talla no comercial, o las compensaciones económicas corresponsales, que se contemplan también en el proyecto. n