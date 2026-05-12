Pontevedra reclama un módulo cubierto de atletismo para entrenar en invierno

Un módulo cubierto de atletismo en Pontevedra para entrenar bajo techo durante el otoño y el invierno es la solución que el PSOE reclama para cubrir una carencia histórica del deporte local. El grupo municipal socialista ha registrado una moción en la que pide implicar a Xunta, Deputación y Concello en la construcción de una instalación permanente y, mientras no llegue ese proyecto, habilitar una estructura provisional en el Recinto Ferial.

La propuesta busca dar respuesta a una demanda de más de tres décadas de los clubes de la ciudad, especialmente Atletismo Rías Baixas y Sociedade Ximnástica, que reúnen más de 500 licencias entre categorías de base y atletas de élite. La falta de una instalación cubierta específica obliga a muchos deportistas a entrenar con lluvia y frío o a desplazarse a otros municipios como Vigo, A Estrada, Ribadavia, Lugo u Ourense.

El concelleiro socialista Manuel Fariña defendió que «la dotación de una instalación técnica de atletismo es una demanda histórica de más de 30 años» y reclamó «lealtad institucional» para que las tres administraciones asuman el proyecto.

La moción plantea crear de forma inmediata una mesa técnica y política, con presencia de los clubes, la Federación Gallega de Atletismo y los grupos de la corporación, para definir ubicación, financiación y ejecución. Como solución temporal, el PSOE propone instalar en el Recinto Ferial un módulo desmontable con una recta de tartán de 60 metros, foso de saltos y zona de lanzamientos protegida.

Iván Puentes sostuvo que Pontevedra debe ofrecer a sus atletas instalaciones acordes a su nivel competitivo: «Se trata de que tenga también el mismo nivel en las instalaciones que se les ofrecen a los cientos de deportistas que entrenan cada día».

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El coste estimado oscila entre 300.000 y 350.000 euros. Entre las posibles ubicaciones definitivas figura el entorno del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, una opción que los clubes consideran adecuada por permitir combinar entrenamientos en interior y exterior en función de la meteorología.