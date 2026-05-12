Pontevedra celebra o Mes da Lingua con máis de vinte actividades culturais participativas

Douscentos músicos e un coro de 50 voces xuntaranse o vindeiro xoves na praza da Ferraría nunha gran celebración da fala dos galegos

Presentación, onte, das activiades de Maio, Mes da Lingua. / FdV

Susana Regueira

Pontevedra prepárase para unha explosión de vida arredor da palabra. Coa chegada de maio, o Concello desprega un mapa de máis de vinte propostas culturais que transformarán as prazas e parroquias nun escenario vivo de reivindicación e ledicia. Baixo a batuta do edil de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez, esta nova edición do «Maio, Mes da Lingua» reafírmase como un proxecto profundamente participativo, onde unha vintena de entidades locais dan a man á administración para que o galego non só se fale, senón que se sinta e se celebre de xeito colectivo.

A semana grande, esa que nos conduce cara ao 17 de maio, terá citas ineludibles no centro da cidade. O xoves 14, a praza da Ferraría acollerá ás 19:30 horas o «Concerto a 3 bandas» organizado polo CMUS Manuel Quiroga, unha proposta que reunirá a douscentos músicos e 50 voces para facer soar a alma de compositores galegos baixo o ceo pontevedrés.

Será a música como ponte cara á lingua, nunha fin de semana onde a «Festa da Lingua» da asociación A Pedreira e a «Bolboretroula» en Salcedo ocuparán o vindeiro sábado 16 con xogos tradicionais, teatro e foliadas. Unha estratexia consciente: o Concello deixa o día 17 libre de programación propia para facilitar que a veciñanza poida sumar a súa voz á convocatoria de Queremos Galego! en Compostela.

Pero se algo define este programa é a ollada posta no futuro. O goberno local ten claro que a batalla pola lingua se gaña no colo e no patio do colexio. Por iso, o programa Apego convértese na columna vertebral de moitas actividades, con contacontos, ioga en familia e encontros coa nosa mitoloxía pensados para os máis pequenos. Trátase de garantir a transmisión xeracional alí onde máis fraquea, dándolle á rapazada espazos de lecer onde o galego sexa o xoguete favorito. Dende a homenaxe a Begoña Caamaño ata o sempre vibrante Correlingua, que percorrerá as rúas o día 21, Pontevedra demostra que a lingua é unha ferramenta cargada de futuro.

A festa non remata coas Letras. A programación esténdese ata ben entrado xuño, coa entrega de premios de certames de relato curto e o recoñecemento dos Premios Mil Primaveras. En cada contacontos na Cova dos Libros Fantásticos ou en cada foliada nos xardíns do Doutor Marescot, Pontevedra volve a asinar un pacto co seu idioma. Porque, como ben destaca o vicedirector do conservatorio, Jose Pérez, non hai mellor xeito de protexer o noso que sacalo ao corazón do pobo, alí onde a música e a palabra se confunden nun só latexo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
