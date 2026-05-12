Nuevos cortes en Silgar por las obras de accesibilidad del paseo

La segunda fase de la plataforma única del paseo de Silgar arrancará este jueves en el tramo comprendido entre los cruces de la Rúa Ourense y la Rúa Rosalía de Castro. La actuación obligará a aplicar un plan de tráfico alternativo, con restricciones a la circulación rodada en esa parte del paseo.

Para reducir las molestias a residentes, establecimientos y usuarios de la zona, la Policía Local habilitará el doble sentido en los viales adyacentes de bajada y modificará el sentido actual de la Rúa Vigo. Los trabajos comenzarán con el levantamiento de arquetas y alcantarillas y las tareas previas a la colocación del adoquín.

La empresa Castro Figueiro, adjudicataria de la obra, prevé agilizar los plazos para que la intervención esté terminada el 15 de junio. El proyecto cuenta con un presupuesto de 394.905 euros y será cofinanciado por la Xunta de Galicia.

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La reforma busca mejorar la accesibilidad peatonal mediante la eliminación del desnivel entre la calzada y la acera. La nueva plataforma mantendrá el diseño del primer tramo, con adoquín prefabricado azul, e incorporará mobiliario urbano, jardineras y bancos.