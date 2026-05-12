El nuevo auditorio de Marín se estrena con 500 plazas abiertas al público este viernes

El nuevo Auditorio de Marín abrirá por primera vez sus puertas este viernes, 15 de mayo, por la tarde, en un acto inaugural que comenzará a las 16.45 horas y que marcará el inicio de la actividad de una infraestructura cultural largamente demandada en la villa.

La apertura combinará animación de calle, una visita institucional al edificio y un acto en el interior para el que se reserva alguna sorpresa. Al estreno asistirán autoridades de las administraciones que participaron en la financiación de la obra, así como representantes de asociaciones culturales, vecinales, sociales, comerciales, educativas, comunidades de montes y otros colectivos del tejido local.

Cada entidad dispondrá de dos asientos reservados. El resto del aforo, hasta completar las 500 butacas del recinto, será de acceso libre por orden de llegada.

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La alcaldesa, María Ramallo, calificó la jornada como «un día excepcional para Marín» y afirmó que el auditorio será «el nuevo hogar para la cultura de Marín».