Investigada una mujer por robar 700 euros y botellas de alcohol en un bar de Sanxenxo

Un robo con fuerza en un bar de Sanxenxo, cometido de madrugada a finales del pasado mes de abril, ha llevado a la Guardia Civil a investigar a una mujer de 61 años como presunta autora de los hechos. La sospechosa, natural de Cáceres, asentada en el municipio y con antecedentes policiales, habría forzado el acceso al establecimiento cuando no había nadie en su interior.

Según la investigación, una vez dentro del local, la mujer se habría apoderado de unos 700 euros en efectivo de la caja registradora, además de varias botellas de bebidas alcohólicas. El robo fue denunciado posteriormente por el responsable del negocio, lo que permitió activar las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo asumió las diligencias y comenzó a recabar información para identificar a la persona presuntamente implicada. Durante esas gestiones, los agentes lograron reconstruir los movimientos de la sospechosa antes y después del robo, un trabajo que resultó clave para avanzar en la investigación.

La suma de esas pesquisas permitió identificar plenamente a la mujer, que ha pasado a figurar como investigada por un presunto delito de robo con fuerza en establecimiento hostelero.

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Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Cambados, ante el que la investigada deberá comparecer cuando sea citada.