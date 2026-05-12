La Guardia Civil despliega una operación contra una presunta red de robos en el centro de Pontevedra

La Guardia Civil desarrolló este martes una operación en pleno centro de Pontevedra contra un grupo criminal presuntamente vinculado con delitos contra el patrimonio. El dispositivo se concentró en la calle San Antoniño, en las inmediaciones de Benito Corbal, una de las principales zonas comerciales de la ciudad.

La intervención incluyó al menos dos registros domiciliarios, en los que los agentes requisaron abundantes efectos, documentación y dispositivos electrónicos. La actuación fue dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, a través del grupo especializado en la investigación de delitos contra el patrimonio.

En el operativo participó también la USECIC, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, un grupo operativo de respuesta rápida que interviene como refuerzo en actuaciones de mayor complejidad o riesgo. Sus agentes prestan apoyo a las unidades territoriales en registros, dispositivos de seguridad, control de masas y operaciones vinculadas a delincuencia organizada.

El despliegue, en el que participaron agentes con material de protección, llamó la atención de vecinos y viandantes por desarrollarse en una zona muy transitada del casco urbano. La presencia policial se mantuvo durante la mañana mientras se practicaban las diligencias previstas dentro de la investigación.

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La actuación se llevó a cabo en un entorno donde se han registrado de forma recurrente intervenciones policiales relacionadas con delitos contra el patrimonio y otras actividades ilícitas. Por el momento, no han trascendido más detalles oficiales sobre el número de personas investigadas o detenidas ni sobre el alcance completo de la operación.