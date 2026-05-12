Cruz Roja ofrece un curso de iniciación a los primeros auxilios

Cruz Roja en Pontevedra convoca un curso de Iniciación a los Primeros Auxilios con el objetivo fundamental de capacitar a los participantes en el desarrollo correcto su actuación ante una urgencia.

Esta formación se desarrollará de forma presencial en la sede de Cruz Roja en Pontevedra dentro de dos semanas: el martes 26 y el miércoles 27 de mayo, de 16.00 a 21.00 horas. El curso tiene un coste de 45 euros para el público general, pero las personas desempleadas, el voluntariado y los socios y socias de Cruz Roja podrán beneficiarse de un descuento del 10%. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 20 de mayo. Todas las personas interesadas, pueden apuntarse a través de la página web de Cruz Roja o solicitar más información llamando al 986 85 21 15 o a través del mail pontevedra@cruzroja.es.

Los contenidos de este curso serán, entre otros: socorrismo, aspectos generales de autoprotección; seguridad en la intervención; evaluación inicial; soporte vital básico; reanimación cardiopulmonar (RCP); hemorragias y shock; heridas y contusiones; quemaduras y alteraciones de la termorregulación, y el botiquín.

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Cruz Roja informa que el objetivo es que la formación en primeros auxilios llegue a todas las personas «sin importar sus circunstancias personales ni la edad, para que cada persona pueda hacer su entorno más seguro».