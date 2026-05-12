El área sanitaria solo tiene 23 enfermeras disponibles para llamar en las listas de contratación

La sanidad pública no se entendería del mismo modo sin la figura de la enfermera. Ellas son, casi siempre, el primer contacto del enfermo con la sanidad, de ahí que sea frecuente que conozcan antes que el médico su malestar físico. Sin embargo, aunque para la población sean tan importantes, el sistema no siempre les da el tratamiento que merecen. Contratos por días, horarios que no respetan la conciliación, agresiones en el ámbito laboral por parte de los usuarios... Son muchas las cuestiones que se pueden reivindicar en una jornada como la de hoy, 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería.

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cuenta actualmente con 1.126 enfermeras y enfermeros anotados en las listas de contratación, de los cuales 928 corresponden a Pontevedra y 198 a O Salnés. Sin embargo, solamente habría disponibles para su incorporación inmediata 23: figurando 18 en la lista de Pontevedra y cinco en la de O Salnés.

Esto se explica porque «muchas o ya están trabajando o han estado hasta ahora con la oposición», afirma Emma Rodríguez, secretaria provincial del sindicato de enfermería SATSE en Pontevedra, en referencia a la convocatoria que tuvo lugar hace unos días, con 1.980 plazas.

Las enfermeras son el colectivo profesional más numeroso en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, con un 35% sobre el total de trabajadores. La última cifra oficial hecha pública habla de más de 1.300 enfermeras en ambos distritos, «y creciendo».

Reivindicaciones laborales

Uno de los frentes principales de reivindicación del colectivo de enfermería con motivo del día internacional de esta profesión, está vinculado a la negociación del Estatuto Marco, actualmente en tramitación tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Sanidad. Emma Rodríguez señala que una de las cuestiones que más preocupa al colectivo es el encuadramiento profesional. Las enfermeras reclaman que su clasificación refleje de forma adecuada su nivel formativo, sus competencias y la responsabilidad que asumen diariamente en los centros sanitarios.

A esta demanda se suma otra histórica: la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores. Desde SATSE defienden que el trabajo de enfermería, especialmente cuando se desarrolla a turnos y con noches acumuladas durante toda la vida laboral, tiene un impacto evidente sobre la salud. «Trabajar a turnos es muy duro, nos desequilibra», resume Rodríguez, que insiste en que debe reconocerse esa penosidad para que las profesionales puedan adelantar su retiro en función de las noches y condiciones soportadas a lo largo de su carrera.

El sindicato también reclama la implantación del contrato de relevo, una fórmula que permitiría incorporar a una nueva profesional antes de que la enfermera que se jubila abandone definitivamente su puesto. Según explica Rodríguez, este sistema facilitaría una transición ordenada, evitaría vacíos en las plantillas y reduciría la presión sobre quienes se encuentran en los últimos años de vida laboral. Muy relacionado con esta cuestión estaría el ajuste de ratios, ya que el número de pacientes por enfermera sigue siendo muy elevado.

Otra de las reivindicaciones centrales en Galicia es el reconocimiento del solape de jornada. En los hospitales, especialmente en las unidades de hospitalización, las enfermeras que terminan turno y las que lo inician necesitan dedicar un tiempo a transmitir información clínica sobre los pacientes. Ese intercambio, imprescindible para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad del paciente, suele suponer alrededor de quince minutos antes y después del turno.

Rodríguez denuncia que ese tiempo continúa sin estar reconocido en Galicia «ni en tiempo ni en dinero», pese a que el colectivo lleva años reclamándolo. «Todas las enfermeras que trabajan en hospitalización tienen ese cambio de turno. Es tiempo de trabajo y no se reconoce», apunta. Para SATSE, esta demanda no es menor: acumulada durante meses y años, supone muchas horas de dedicación profesional no compensada.

La secretaria provincial del sindicato subraya además que, ante el desgaste acumulado, muchas profesionales priorizarían recuperar ese tiempo en forma de descanso antes que recibir una compensación económica. «Estamos tan quemadas que casi preferimos tiempo libre antes que dinero», sostiene.

En el ámbito de la atención continuada, SATSE también sigue pendiente de la reorganización de los sábados, que, según Rodríguez, pasarán a integrarse como horario de PAC a partir de junio. El sindicato considera necesario que cualquier cambio en jornada y horarios se haga con garantías y sin aumentar la sobrecarga de unas plantillas que ya se encuentran al límite.

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La violencia contra el personal sanitario es otra preocupación creciente. Rodríguez recuerda que las enfermeras figuran entre los profesionales más agredidos del sistema sanitario, junto con los médicos. «Capitaneamos la lista», señala. Aunque reconoce avances normativos en Galicia para reforzar la protección frente a las agresiones, insiste en que el problema sigue siendo grave y requiere medidas efectivas de prevención, seguridad y respuesta institucional.