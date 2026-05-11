La UNED Pontevedra lleva a toda la provincia la mayor programación de cursos de verano de su historia

La UNED Pontevedra desplegará este año la mayor programación de cursos de verano de su historia. El centro universitario presentó este lunes en Madrid una oferta integrada por 19 propuestas formativas, que se desarrollarán en diferentes puntos de la provincia y que podrán seguirse en modalidad presencial, online en directo o en diferido.

La programación de 2026 fue dada a conocer en un acto presidido por el rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, al que asistieron el director de la UNED en Pontevedra y del Campus Noroeste, Víctor M. González Sánchez; el subdirector, Alfonso Vázquez Reboredo; y el coordinador de Extensión Universitaria y Actividades Culturales, Rafael Cotelo Pazos.

La principal novedad de esta edición está en la dimensión de la oferta y en su implantación territorial. Los cursos llegarán a Pontevedra, Vigo, Tui, Lalín, O Porriño, Ponteareas, Portas y el Centro Penitenciario de A Lama, reforzando el papel del centro pontevedrés como una de las referencias nacionales dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Desde la UNED Pontevedra destacan que se trata de una programación «histórica» tanto por el número de cursos como por la variedad de contenidos. La pasada edición se cerró con cerca de 1.100 alumnos matriculados, una cifra que el centro espera superar este verano con una oferta más amplia y una estrategia de difusión específica para cada actividad.

«Esta es la oferta más amplia de la historia de la UNED Pontevedra», subrayó Rafael Cotelo Pazos, que destacó el carácter actual y transversal de los cursos. Según explicó, la programación busca conectar la formación universitaria con los grandes debates sociales, educativos, tecnológicos y culturales del momento.

La inteligencia artificial tendrá un peso destacado en esta edición, con cursos centrados en sus aplicaciones empresariales, su impacto en la salud mental y su presencia en los nuevos retos educativos. También habrá propuestas vinculadas a la ciberseguridad, la geopolítica, los procesos electorales, la comunicación del cambio climático, la administración pública o el protocolo institucional.

En el ámbito educativo y social, la UNED Pontevedra incorporará cursos sobre innovación docente, inclusión, convivencia, literatura, arte, igualdad, inteligencia emocional y neurobienestar con perspectiva de género. La programación también reserva espacio para propuestas de carácter cultural, como el sexo en el arte y la cultura medieval, la cultura del surf o el análisis de Rusia en el 35.º aniversario del fin de la URSS.

La oferta se completa con formación especializada en inglés jurídico para la Unión Europea, inglés aplicado al turismo, entidades supramunicipales, política internacional y nuevos discursos públicos. En conjunto, la programación combina contenidos académicos, profesionales y divulgativos, con una clara vocación de llegar a públicos diversos en toda la provincia.

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La matrícula para los Cursos de Verano de la UNED Pontevedra permanecerá abierta durante las próximas semanas a través de la plataforma oficial de la universidad. Con esta nueva edición, el centro consolida su apuesta por descentralizar la formación superior y acercar el conocimiento a distintos municipios y espacios de la provincia, desde las principales ciudades hasta el centro penitenciario de A Lama.