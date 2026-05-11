Tres heridos, uno de ellos excarcelado, en un accidente múltiple en Marín
La colisión de tres vehículos ocurrió sobre las 21.20 horas del domingo en la PO-551 en la parroquia de Ardán
Tres personas han resultado heridas en un accidente múltiple ocurrido sobre las 21.20 horas del domingo en Marín. Uno de los lesionados, aparentemente el que revista mayor gravedad, tuvo que ser excarcelado por los Bombeiros do Morrazo. En la colisión estuvieron implicados tres coches y se produjo en la PO-551, que enlaza Marín y Bueu, a la altura de la parroquia de Ardán.
Según los primeros indicios, uno de los turismos que circulaba en dirección a Bueu se salió de su carril e impactó contra otro coche, al que arrancó una rueda trasera, y después contra un tercero.
Es el conductor del primer vehículo el que tuvo que ser excarcelado en estado semiinconsciente, mientras que los ocupantes de los otros dos vehículos también resultaron heridos pero de menor gravedad.
El 112 indica que fue un particular el que alertó de este accidente en el kilómetro 7 de la PO-551 y añade que dos de las personas implicadas fueron evacuadas en ambulancia mientras que la tercera acudió a un centro sanitario por sus propios medios.
Desde este servicio de emergencias se movilizó al 061, los Bombeiros do Morrazo, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Marín y a efectivos de mantenimiento de la carretera.
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