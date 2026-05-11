El rectorado convoca a la delegación de alumnos de Belas Artes para aclarar la denuncia de un caso de acoso

El rectorado de la Universidade de Vigo ha convocado a la delegación de alumnos de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra para abordar la situación abierta en el centro tras la denuncia de un caso de acoso en el ámbito universitario.

La reunión, solicitada en un contexto de creciente preocupación entre el alumnado, tendrá como objetivo aclarar la situación y conocer de primera mano las demandas planteadas por los estudiantes, que en los últimos días hicieron público un comunicado en el que expresan su malestar y reclaman una respuesta por parte de la institución académica.

En ese escrito, el alumnado de Belas Artes advierte de la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, acompañamiento y actuación ante situaciones de acoso dentro de la universidad. También reclama que se garantice la protección de la persona afectada y que los protocolos existentes se apliquen con claridad, diligencia y transparencia, siempre dentro de los límites que exige la confidencialidad de este tipo de procedimientos.

La movilización estudiantil tendrá una primera expresión este jueves, con una concentración convocada ante la Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Los alumnos quieren visibilizar así su preocupación por lo ocurrido y abrir un debate más amplio sobre la seguridad, la convivencia y las relaciones de poder dentro del ámbito académico.

El caso ha generado inquietud en la comunidad universitaria pontevedresa, especialmente por tratarse de un espacio en el que el alumnado considera imprescindible contar con garantías para desarrollar su actividad formativa en un entorno seguro. Desde la delegación estudiantil insisten en que su objetivo no es únicamente señalar una situación concreta, sino reclamar herramientas eficaces para que cualquier episodio de estas características sea atendido con rapidez y con protección para quienes lo denuncian.

La convocatoria del rectorado introduce ahora un nuevo escenario. La Universidade de Vigo escuchará a los representantes del alumnado en una reunión que puede resultar clave para encauzar la situación y para concretar qué medidas se pueden adoptar en la facultad.

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Mientras tanto, los estudiantes mantienen la concentración anunciada en Pontevedra y continúan reclamando una respuesta institucional que permita aclarar lo ocurrido, reforzar la confianza en los protocolos universitarios y garantizar que Belas Artes sea un espacio seguro para toda la comunidad educativa.