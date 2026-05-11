Pontevedra y los Premios Feroz renuevan su compromiso: la gala volverá a la ciudad en 2027

La ciudad de Pontevedra amaneció estos días engalanada con pancartas con un mensaje enigmático: «Non cambiei». Muchos buscaron en la frase el rastro de una confesión personal o un lema político, pero la respuesta, cargada de música y purpurina, llegó esta mañana en una comparecencia que tuvo más de celebración que de protocolo. La Boa Vila y los Premios Feroz se han jurado fidelidad eterna, o al menos por un tercer año consecutivo que rompe todos los moldes de la organización.

La noticia se destapó en la recién remodelada Casa Consitorial con el aroma de las grandes ocasiones. Un coro, con Marcelo Dobode al frente, preparó el terreno con los primeros acordes de «Non cambiéi», para lo que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y la vicepresidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos (AIC), Elena S. Sánchez, venían a confirmar: la gala de la decimocuarta edición de los Feroz se celebrará en la ciudad del Lérez el 23 de enero de 2027.

«Estamos muy contentos de volver, Pontevedra es un lugar que nos abraza», confesaba Elena S. Sánchez, quien ejerce de embajadora de la nueva directiva presidida por Alicia García de Francisco. La decisión de «tripitir» —un hito inédito, pues ninguna ciudad había albergado tres ediciones seguidas— no es fruto del azar, sino de la aritmética del éxito. Los datos de 2026 que expuso la representante de la AIC hablan por sí solos: más de dos millones y medio de espectadores únicos en La 2 de TVE, un 100% de ocupación hotelera en el enero pontevedrés y una movilización social que llevó a cerca de 10.000 personas a participar en las actividades paralelas, desde el Pazo da Cultura hasta la universidad o la propia prisión de A Lama.

El alcalde y la vicepresidenta de la AIC durante el anuncio de que la gala volverá a Pontevedra, un acto que se celebró en la Casa Consistorial. / Rafa Vázquez

Lores no ocultó su ilusión antes de declarar rotundo que «os Feroz volven porque o Concello quere, pero sobre todo porque a xente de Pontevedra quere… A veciñanza é o verdadeiro motivo polo que volven». El alcalde declinó hablar de cifras concretas por ahora —«prezos e orzamentos varían», justificó—, pero defendió la inversión como una herramienta imbatible de promoción para el modelo de ciudad. «Non é só un éxito cultural senón de cidade, de proxección do modelo e económica», explicó antes de recordar que la hostelería colgó el cartel de completo y el efecto de los Feroz también se hizo sentir en el comercio «en temporada muy baja».

Los datos de 2026 que expuso la representante de la AIC hablan por sí solos: más de dos millones y medio de espectadores únicos en La 2 de TVE, un 100% de ocupación hotelera en el enero pontevedrés y una movilización social que llevó a cerca de 10.000 personas a participar en las actividades paralelas

La intención es que para entonces el Teatro Principal, actualmente en obras, pueda recuperar su protagonismo como uno de los epicentros de las actividades previas de la gala. Si en la pasada edición se celebraron 30 eventos (mesas redondas, proyecciones, etc.), en la nueva entrega se prevé incrementarlas.

Un coro abrió el acto con la interpretación de "Non cambiei", una versión en gallego del tema que popularizó Yurena en los 2000. / Rafa Vázquez

Por su parte, la gala de 2027 promete ser la de la consolidación total. Si 2026 fue el año de los récords de periodistas acreditados —145 informadores de 77 medios—, el horizonte del próximo se presenta brillante gracias a una «cosecha» cinematográfica que ya calienta motores en festivales como Cannes, con nombres como Almodóvar, Sorogoyen o Los Javis en las quinielas para desfilar por la alfombra roja pontevedresa. Los nominados se conocerán a finales del próximo mes de noviembre, según las previsiones que maneja en estos momentos la organización.

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El acto de esta mañana terminó como empezaron las grandes historias: con música. La artista Yurena tomó el relevo para interpretar «No Cambié», cerrando un círculo de complicidad entre la organización y una ciudad que ha demostrado que, aunque todo cambie, su idilio con el cine español permanece intacto. Pontevedra ya tiene una cita en el calendario: el 23 de enero de 2027, el «feroz» volverá a rugir en las Rías Baixas.