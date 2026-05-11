Todos los municipios de la comarca de Pontevedra, abocados a padecer más olas de calor a medio plazo

Ponte Caldelas y A Lama serán, a medio plazo, los dos municipios de la comarca de Pontevedra más expuestos a las olas de calor, según un reciente informe de la Xunta de Galicia. Pero este fenómeno se repetirá con más frecuencia en todos los concellos. Este documento, una guía ·para la implementación de la prueba climática de infraestructuras de Galicia», analiza la exposición de cada municipio gallego a los diferentes eventos climáticos extremos, como los provocados por lluvias torrenciales, las olas de calor, las inundaciones marítimas o fluviales o la fuerza del viento.

En cuanto a las precipitaciones, el nivel actual es medio, y así se mantiene a medio plazo. No obstante, para toda la provincia sí se admite como «casi seguro» que habrá «fenómenos de precipitaciones con riesgo para la población o las infraestructuras». Con respecto al viento, seguirá el riesgo bajo en el futuro, igual que en la provincia, donde «los mapas de exposición sobre velocidad máxima a diez metros del suelo no muestran variaciones entre el horizonte temporal cercano y futuro»

Pero no ocurre lo mismo en el caso de las olas de calor. Para su análisis los autores del estudio recurrieron al «Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos de exceso de temperaturas sobre la salud», elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Según el estudio, la exposición actual de los catorce municipios de Pontevedra a episodios de calor extremo es «baja», pero a medio plazo está previsto que la situación empeore. Así, en doce concellos, el riesgo se situará a medio plazo en un nivel «medio». Pero en el caso de A Lama y Ponte Caldelas, sin embargo, los datos del Ministerio apuntan a que el riesgo será «alto».

Esto se debe a que las proyecciones climáticas apuntan a que en ambos municipios se vivirán, en un futuro próximo, olas de calor de mayor duración. De este modo, el riesgo en ellos se equipara al de, por ejemplo, poblaciones de la provincia de Ourense, tradicionalmente mucho más calurosas que las atlánticas, con temperaturas suavizadas por la proximidad del mar.

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Otro aspecto en el que se detiene el trabajo es en la probabilidad de inundaciones, marítimas o fluviales. En este caso, son cinco los concellos de la comarca con una probabilidad moderada de que estos episodios se produzcan en el futuro. Estas localidades son Marín, Cuntis, Sanxenxo, Poio y Vilaboa. Otros concellos próximos con el mismo nivel de riesgo son Bueu, Cambados, Catoira, Moaña, Pontecesures, Ribadumia, Valga o Vilagarcía de Arousa. En este caso, los autores del estudio recurrieron el Inungal (Plan especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia), que identificó las zonas de riesgo en cada ayuntamiento y las clasificó.