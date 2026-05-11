Juan Carlos I llegará este miércoles a Sanxenxo, apenas un mes después de su anterior visita
Se celebran nuevas regatas de la clase 6 metros en la ría de Pontevedra
R. P.
Juan Carlos I llegará, previsiblemente, este miércoles al municipio pontevedrés de Sanxenxo, apenas un mes después de su última visita a Galicia.
El padre de Felipe VI, según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno, llegará al aeropuerto de Vigo y su estancia se debe, como es habitual, a las regatas de la clase 6 metros que se disputan el fin de semana en la ría de Pontevedra.
Así, según la información recogida en la web de la Federación Gallega de Vela, Juan Carlos I figura inscrito a bordo del 'Bribón', junto al resto de la tripulación, para participar en la competición.
Con todo, en la visita anterior el exjefe del Estado no navegó a bordo del velero y siguió la regata desde una embarcación auxiliar, acompañado de su hija la infanta Elena.
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