El inicio de la obra para renaturalizar Os Gafos se retrasa unos días

Las obras para destapar el tramo urbano del río Gafos en Campolongo no comenzarán hoy lunes, como estaba inicialmente previsto, pero ese arranque «es inminente». Una última documentación de las empresas adjudicatarias, Covsa y EC Casas, obliga a aplazar unos días los trabajos, de 4,1 millones, si bien se mantiene la planificación prevista de comenzar los trabajos por la zona de Alcalde Hevia, el punto más alejado de los colegios del barrio, con el objetivo de reducir las molestias en el entorno escolar y ordenar la intervención en función de la actividad lectiva. La actividad en la zona escolar se reserva para el verano, cuando no haya clases, y se adoptarán medidas específicas para garantizar que el barrio pueda seguir funcionando durante la ejecución de la actuación.