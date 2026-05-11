Actuaciones municipales
El inicio de la obra para renaturalizar Os Gafos se retrasa unos días
El comienzo de la reforma de Rosalía de Castro depende de otro convenio con la Diputación
N. D.
Las obras para destapar el tramo urbano del río Gafos en Campolongo no comenzarán hoy lunes, como estaba inicialmente previsto, pero ese arranque «es inminente». Una última documentación de las empresas adjudicatarias, Covsa y EC Casas, obliga a aplazar unos días los trabajos, de 4,1 millones, si bien se mantiene la planificación prevista de comenzar los trabajos por la zona de Alcalde Hevia, el punto más alejado de los colegios del barrio, con el objetivo de reducir las molestias en el entorno escolar y ordenar la intervención en función de la actividad lectiva. La actividad en la zona escolar se reserva para el verano, cuando no haya clases, y se adoptarán medidas específicas para garantizar que el barrio pueda seguir funcionando durante la ejecución de la actuación.
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
- Pontevedra y Sanxenxo se quedan fuera de las ayudas de la Xunta para socorristas este verano
- Atascos en la AP-9 en Pontevedra por un accidente bajo el puente de A Barca
- El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son 'precios impropios
- Protesta contra la retirada de la balaustrada del paseo de Silgar este viernes
- O nos sacan a la fuerza o no salimos de nuestras casas', advierten los vecinos de San Mauro
- El histórico edificio Varela de Pontevedra tendrá un uso turístico y contará con 17 apartamentos
- La nueva vida de Ana Paz en Nueva Zelanda: entre la hostelería y la creación de contenido