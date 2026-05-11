Ignacio Colmenares, presidente de Ence, recibe el Premio SICampo 2026

El presidente y CEO de Ence, Ignacio Colmenares, ha recibido el Premio SICampo 2026, un reconocimiento otorgado por Alianza Rural al compromiso de Ence con el desarrollo sostenible del medio rural. Recogió el galardón de manos de la infanta Elena.

Según destaca la compañía en un comunicado, "Ence es el mayor gestor forestal de España, referente en Europa en producción de celulosas especiales y el mayor generador de energías renovables a partir de biomasa agrícola, forestal y ganadera".

Añade que "desempeña un papel estratégico en el impulso de la autonomía energética al transformar biomasa local y restos forestales, agrícolas y ganaderos en energía eléctrica, calor renovable para descarbonizar la industria, biometano y biofertilizantes y, en el futuro, combustibles renovables para la aviación".

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Ignacio Colmenares mencionó en este reconocimiento al gran impulsor de esta estrategia, Juan Luis Arregui, presidente de honor de Ence, y al equipo de la compañía," cuyo talento y compromiso han convertido a Ence en un referente en el desarrollo del medio rural".