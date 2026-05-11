Fillas de Cassandra presentou este sábado en Pontevedra o seu novo disco, «Tertúlia»
O Recinto Feiral de Pontevedra acolleu este sábado, 9 de maio, a estrea do segundo LP do dúo vigués. Na «Tertúlia», estiveron acompañadas doutras artistas recoñecidas do panorama galego e estatal, como son Caamaño & Ameixeiras, Çantamarta (coprodutores do disco), Ede, Pipiolas, un quinteto da Agrupación Musical do Rosal e o navarro Zetak. No concerto escoitáronse por primeira vez a ducia de temas que conforman a «Tertúlia», mais tamén algúns dos seus grandes éxitos revisitados e actualizados.