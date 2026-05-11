Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rueda sobre el HantavirusAve GaliciaPasado Castrexo CíesSede Ibermutua VigoTransformación Avda Madrid VigoSecuestro ViguésObras comunidad
instagramlinkedin

Estrela de Marín lanza 'Comercio e Letras' para conectar os negocios locais coa identidade galega

Os consumidores poderán rexistrar os seus tickets de compra e optar a un sorteo

Alumnos participantes na actividade de gamificación comercial.

Alumnos participantes na actividade de gamificación comercial. / FdV

Susana Regueira

O comercio de Marín non é só un lugar onde despachar mercadorías; é un espazo onde se fala a nosa lingua, onde se constrúe cultura e onde, agora máis que nunca, a mocidade ten moito que dicir. Baixo esa premisa, o CCA Estrela de Marín activa hoxe unha nova fase da súa campaña «Comercio e Letras», unha iniciativa que busca que a veciñanza sinta o latexo dos seus negocios de proximidade mentres celebra a identidade galega.

A campaña, que conta co impulso da Xunta de Galicia, abre desde este luns 11 e ata o vindeiro 18 de maio o rexistro de tickets de compra na web Comercio de Marín. O incentivo é directo: unha tarxeta regalo de 50 euros para seguir circulando a economía pola vila. Pero máis alá do sorteo, o que Estrela de Marín pon sobre o mostrador é unha estratexia de fondo para que o comercio local deixe de ser visto como algo estático e pase a ser entendido como un axente activo na vida social e cultural.

Esta nova acción dá continuidade á exitosa experiencia de gamificación da pasada semana, na que o alumnado do IES Chan do Monte e estudantes Erasmus chegados de Pescara (Italia) converteron as tendas de Marín nun laboratorio de aprendizaxe.

Esta nova acción dá continuidade á exitosa experiencia de gamificación da pasada semana, na que o alumnado do IES Chan do Monte e estudantes Erasmus chegados de Pescara (Italia) converteron as tendas da vila nun laboratorio de aprendizaxe

 Aquela mestura de linguas e técnicas de venda foi o preámbulo para demostrar que os establecementos de toda a vida son tamén espazos de innovación e de intercambio internacional.

Noticias relacionadas

Desde a xerencia do CCA, Yonathan Carreira destaca que o obxectivo prioritario é que os máis novos descubran o valor humano e social que hai detrás de cada mostrador. Ao facer coincidir esta dinamización coa proximidade das Letras Galegas, a campaña reforza a idea de que mercar no comercio local é tamén unha forma de defender o noso e de construír unha vila máis cohesionada. É, en definitiva, un convite a que a cidadanía se converta en protagonista dunha historia que se escribe entre o trato personalizado e o orgullo do propio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
  2. Pontevedra y Sanxenxo se quedan fuera de las ayudas de la Xunta para socorristas este verano
  3. Atascos en la AP-9 en Pontevedra por un accidente bajo el puente de A Barca
  4. El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son 'precios impropios
  5. Protesta contra la retirada de la balaustrada del paseo de Silgar este viernes
  6. La nueva vida de Ana Paz en Nueva Zelanda: entre la hostelería y la creación de contenido
  7. El histórico edificio Varela de Pontevedra tendrá un uso turístico y contará con 17 apartamentos
  8. Tres heridos, uno de ellos excarcelado, en un accidente múltiple en Marín

Estrela de Marín lanza 'Comercio e Letras' para conectar os negocios locais coa identidade galega

El rectorado convoca a la delegación de alumnos de Belas Artes para aclarar la denuncia de un caso de acoso sexual

El rectorado convoca a la delegación de alumnos de Belas Artes para aclarar la denuncia de un caso de acoso sexual

El convento pontevedrés de Santa Clara se transforma en taller de danza con Fran Martínez

El convento pontevedrés de Santa Clara se transforma en taller de danza con Fran Martínez

Pontevedra y los Premios Feroz renuevan su compromiso: la gala volverá a la ciudad en 2027

Pontevedra y los Premios Feroz renuevan su compromiso: la gala volverá a la ciudad en 2027

La «milla de oro» de Pontevedra, a medio gas por la huelga del comercio textil

La «milla de oro» de Pontevedra, a medio gas por la huelga del comercio textil

La UNED Pontevedra lleva a toda la provincia la mayor programación de cursos de verano de su historia

Dos detenidos como presuntos responsables de un punto negro de drogas en Marín

Dos detenidos como presuntos responsables de un punto negro de drogas en Marín

Fillas de Cassandra presentou este sábado en Pontevedra o seu novo disco, «Tertúlia»

Tracking Pixel Contents