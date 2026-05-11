Estrela de Marín lanza 'Comercio e Letras' para conectar os negocios locais coa identidade galega
Os consumidores poderán rexistrar os seus tickets de compra e optar a un sorteo
O comercio de Marín non é só un lugar onde despachar mercadorías; é un espazo onde se fala a nosa lingua, onde se constrúe cultura e onde, agora máis que nunca, a mocidade ten moito que dicir. Baixo esa premisa, o CCA Estrela de Marín activa hoxe unha nova fase da súa campaña «Comercio e Letras», unha iniciativa que busca que a veciñanza sinta o latexo dos seus negocios de proximidade mentres celebra a identidade galega.
A campaña, que conta co impulso da Xunta de Galicia, abre desde este luns 11 e ata o vindeiro 18 de maio o rexistro de tickets de compra na web Comercio de Marín. O incentivo é directo: unha tarxeta regalo de 50 euros para seguir circulando a economía pola vila. Pero máis alá do sorteo, o que Estrela de Marín pon sobre o mostrador é unha estratexia de fondo para que o comercio local deixe de ser visto como algo estático e pase a ser entendido como un axente activo na vida social e cultural.
Esta nova acción dá continuidade á exitosa experiencia de gamificación da pasada semana, na que o alumnado do IES Chan do Monte e estudantes Erasmus chegados de Pescara (Italia) converteron as tendas de Marín nun laboratorio de aprendizaxe.
Aquela mestura de linguas e técnicas de venda foi o preámbulo para demostrar que os establecementos de toda a vida son tamén espazos de innovación e de intercambio internacional.
Desde a xerencia do CCA, Yonathan Carreira destaca que o obxectivo prioritario é que os máis novos descubran o valor humano e social que hai detrás de cada mostrador. Ao facer coincidir esta dinamización coa proximidade das Letras Galegas, a campaña reforza a idea de que mercar no comercio local é tamén unha forma de defender o noso e de construír unha vila máis cohesionada. É, en definitiva, un convite a que a cidadanía se converta en protagonista dunha historia que se escribe entre o trato personalizado e o orgullo do propio.
