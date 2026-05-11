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Dos detenidos como presuntos responsables de un punto negro de drogas en Marín

El trasiego de personas levantó las quejas vecinales, origen de la investigación

Material incautado

Material incautado / Policía Nacional

R. P.

Pontevedra

La Policía Nacional de la comisaría de Marín ha detenido a dos individuos por un delito de tráfico de drogas, asociado a la venta al menudeo de cocaína.

Según explica la Comisaría, se ha logrado desmantelar un punto negro de droga "que generaba entre los vecinos una situación de inseguridad en la zona, por la gran afluencia al lugar de personas ajenas, presuntamente toxicómanos".

Tras las quejas vecinales, a principios de año se inició una investigación, reforzada con diferentes informaciones recibidas tanto en la comisaría de la Policía Nacional como en dependencias de la Policía Local de Marín

Ambos cuerpos policiales establecieron de forma coordinada una serie de dispositivos de vigilancia sobre el lugar, que dieron como resultado la constatación del trasiego de drogodependientes en la zona.

Además, se llevaron a cabo varias intervenciones de sustancias estupefacientes a compradores que acudían al lugar para abastecerse de sus dosis. Este despliegue "acreditó la implicación de los investigados en la actividad delictiva".

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Una vez recabados los indicios necesarios, por parte de agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Marín se detuvo a ambos individuos, que fueron trasladados a dependencias policiales y una vez finalizadas las diligencias policiales fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Marín.

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