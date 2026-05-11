La Deputación instalará una pantalla gigante en el Pazo Provincial para este domingo y el posible playoff de ascenso

El Pontevedra tiene un sueño muy cerca y desde la Deputación de Pontevedra han querido dar su apoyo al equipo de Rubén Domínguez desde la distancia. Desde la entidad pública anunciaron que se instalará una pantalla gigante para el partido de este domingo entre Tenerife y Pontevedra, encuentro que se disputará a las 17.00 horas en el Heliodoro Rodríguez López y en el que los granates pueden asegurar su puesto en los playoffs de ascenso a Segunda División. La pantalla se ubicará en el Pazo Provincial.

El anuncio oficial fue realizado en el acto institucional de renovación del convenio de colaboración entre la Deputación de Pontevedra y el propio Pontevedra Club de Fútbol, y supuso una sorpresa para todos los presentes, al tratarse de una acción secreta hasta el momento. El presidente provincial, Luis López, además de mostrar su apoyo al club en la recta final y anunciar la propuesta, advirtió que, en el caso de que el equipo acabe en los puestos de promoción de ascenso, la instalación de la pantalla se mantendría durante dicha fase.

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Esta acción provincial, promovida por el vicepresidente, Rafa Domínguez, se repite después de dos años. La última pantalla gigante instalada para un encuentro del equipo de la ciudad fue en la ida de la final de ascenso a Primera Federación ante el Betis Deportivo, en mayo de 2025.