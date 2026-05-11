El Concello anuncia una semana de recargas eléctricas gratis en el parking de la Alameda de Pontevedra

El Concello de Pontevedra y Telpark, la empresa que gestiona la concesión de los estacionamientos subterráneos de la Alameda y de la Plaza de España, pactan una medida destinada a favorecer el comercio local en la que se ofrece la recarga gratuita de coches eléctricos en el primero de estos parkings. La medida durará una semana, desde este lunes 11 y hasta el domingo 17 de mayo.

De este modo, los conductores que se acerquen a Pontevedra podrán utilizar sin coste diez puntos de recarga semirrápida de hasta 22 kW. Para acceder al servicio ser´ça necesario gestionar la carga a través de la app Telpark, que permite localizar los puntos disponibles en tiempo real y gestionar el proceso de formadigital y sencilla.

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