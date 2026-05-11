Cerdedo Cotobade, obligado a aprobar un Plan Económico Financiero pese a carecer de deuda

El Concello de Cerdedo Cotobade llevará al próximo pleno el Plan Económico Financiero 2026-2027, un trámite obligatorio establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, "pese a mantener una situación económica saneada, sin deuda bancaria y con el pagao a proveedores prácticamente al día", según destaca el gobierno local, quje esgrime los informes técnicos incorporados al expediente de la liquidación del ejercicio 2025, para asegurar que "El Concello cumple con el límite legal de deuda y presenta un nivel de ejecución de los pagos superior al 99%, lo que evidencia la capacidad económica y financiera de la administración local".

Sin embargo, donde fallan las cuentas es en la regla de gasto y en el principio de estabilidad presupuestaria a consecuencia del uso del remanente de tesorería municipal para financiar inversiones, actuaciones y modificaciones presupuestarias a lo largo del pasado ejercicio. Es por ello que debe elaborar el citado Plan Económico, como ordena la normativa estatal en estos casos.

La documentación económica recoge que el Concello pasó de un presupuesto inicial de 5,7 millones de euros a más de 9,3 millones tras la incorporación de remanentes y de otras aportaciones procedentes de administraciones supramunicipales, "lo que permitió impulsar inversiones y actuaciones en diferentes ámbitos municipales", según insiste el gobierno local, pero estas medidas llevaron a incumplir la regla de gasto.

El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, considera “inadecuada” la actual regulación estatal en materia de estabilidad presupuestaria al entender que “penaliza a los municipios económicamente saneados que utilizan sus propios ahorros para mejorar infraestructuras, ejecutar inversiones y prestar más servicios a los vecinos”.

En este sentido, Cubela señala que “el Concello no tiene deuda bancaria, paga en plazo a los proveedores y mantiene estabilidad financiera, pero la ley estatal provoca que invertir los remanentes municipales derive automáticamente en el incumplimiento de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria”.

El Plan Económico Financiero que será sometido a la consideración del pleno recoge las previsiones económicas para los ejercicios 2026 y 2027, en las que se contempla la recuperación del equilibrio presupuestario y el cumplimiento de la regla de gasto sin necesidad de adoptar medidas extraordinarias de recorte, incremento de impuestos o reducción de servicios públicos.

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Desde el gobierno municipal se insiste en que la situación económica "continúa siendo solvente y estable, manteniendo capacidad de inversión, ausencia de deuda financiera y cumplimiento de las obligaciones económicas municipales".