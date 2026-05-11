La Aceleradora Ría de Pontevedra abre su sexta edición tras impulsar 61 proyectos emprendedores

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra y ENCE presentaron este lunes la sexta edición de la Aceleradora Ría de Pontevedra, un programa orientado a impulsar nuevas iniciativas empresariales y acompañar a emprendedores, startups y empresas jóvenes en sus primeras fases de desarrollo. La convocatoria, financiada a través del Plan Social de ENCE, abrirá el plazo de inscripción mañana, martes 12 de mayo, y permanecerá activa hasta el 29 de mayo a través de la web ajeaceleradora.com.

Desde su puesta en marcha en 2019, la aceleradora ha acompañado a 61 proyectos vinculados al entorno de la ría de Pontevedra, especialmente en los municipios de Pontevedra, Marín y Poio. Según destacaron sus promotores, el programa se ha consolidado como una herramienta útil para transformar ideas de negocio en empresas viables, sostenibles y conectadas con el territorio.

El director territorial de ENCE en Galicia, Antonio Casal, subrayó durante la presentación la importancia de seguir apoyando una iniciativa que contribuye al emprendimiento, a la creación de oportunidades laborales y al fortalecimiento de la economía local. Casal agradeció a AJE Pontevedra su liderazgo en el proyecto y trasladó la voluntad de ENCE de continuar colaborando con iniciativas que tengan impacto real en la comarca.

El presidente de AJE Pontevedra, Carlos Fontán Ruiz, destacó que esta sexta edición representa «una oportunidad real para emprender» y defendió que el emprendimiento «no es un camino en solitario». Fontán habló también desde su propia experiencia, ya que participó en la cuarta edición de la aceleradora con su proyecto Aguas de Lérez, una marca de agua mineral natural con gas. Según explicó, el programa le permitió ordenar la idea, validar el modelo de negocio y anticipar muchos de los problemas reales que surgen al lanzar un producto al mercado.

Fontán incidió en que los resultados avalan el modelo, especialmente en la última edición, en la que el 100% de los proyectos acelerados continúan activos. A su juicio, este dato demuestra la capacidad del programa para crear empresas con posibilidades reales de mantenerse, evolucionar y aportar valor al territorio.

La nueva convocatoria contará con diez plazas para el itinerario general de aceleración, aunque la organización no descarta ampliarlas hasta doce si la demanda lo requiere. Además, se reservarán cuatro plazas para Scale-Up Ría de Pontevedra, la línea puesta en marcha el año pasado para seguir acompañando a proyectos que ya han pasado por la aceleradora y que afrontan ahora retos de consolidación, crecimiento o expansión.

El programa está dirigido a personas emprendedoras, startups y empresas jóvenes con menos de 42 meses de actividad. La organización mantiene un enfoque abierto a cualquier idea de negocio, aunque en ediciones anteriores se ha detectado una presencia destacada de proyectos relacionados con la alimentación, la gastronomía, el turismo, el medio ambiente y la sostenibilidad, ámbitos muy vinculados a la economía de la ría de Pontevedra.

La ejecución técnica del programa correrá a cargo de Craftium, representada en la presentación por su director, Ramón Tubío. Tubío explicó que la aceleradora busca dar respuesta a los principales retos que afrontan los emprendedores en sus primeros años de actividad y destacó que la tasa de supervivencia de los proyectos participantes «triplica lo habitual» en este tipo de iniciativas.

El itinerario combinará tres grandes bloques de trabajo: formación práctica, tutorías y mentorías individualizadas, y una exposición final de proyectos. La formación se desarrollará con una metodología similar a la de una escuela de negocios, con talleres centrados en las necesidades reales de los emprendedores: modelo de negocio, marketing, comunicación, comercialización, planificación financiera, captación de financiación y preparación para salir al mercado.

Además, cada proyecto recibirá acompañamiento personalizado para abordar sus necesidades concretas y avanzar en su desarrollo. El programa concluirá con un Demo Day, una jornada de presentación pública ante entidades financieras, inversores y agentes del ecosistema empresarial, con el objetivo de generar oportunidades de colaboración, visibilidad y crecimiento.

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Con esta sexta edición, AJE Pontevedra y ENCE refuerzan una alianza que busca fomentar el emprendimiento, retener talento y favorecer la creación de nuevas empresas en el entorno de la ría. Las clases comenzarán el lunes 8 de junio y la inscripción podrá realizarse hasta el 29 de mayo.