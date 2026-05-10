Sanxenxo adjudica las obras para remodelar el paseo de Silgar en plena polémica por la balaustrada

En plena polémica sobre la conservación de la balaustrada de piedra del paseo de Silgar, el Concello de Sanxenxo anunció ayer la adjudicación provisional a la empresa Castro Figueiro de las obras de mejora de accesibilidad peatonal en un tramo de ese paseo, desde la Rúa Ourense hasta la Rúa Rosalía de Castro, así como la mejora del pavimento del mirador y la adaptación de la balaustrada a la normativa de seguridad.

El gobierno local insiste en que "en ningún caso se sustituirá" esa baranda, si bien tanto desde la oposición como desde un sector vecinal se duda de esta promesa ya que el proyecto original habla de "sustitución" de la balaustrada por otra de acero, no de añadir unos elementos metálicos para reforzar la seguridad, como asegura ahora el Concello. De hecho, el anuncio de adjudicación de ayer llega después de la concentración celebrada en la tarde del viernes en la que se advirtió al alcalde, Telmo Martín, de que la "balaustrada no se toca".

En todo caso, el Concello apura el proceso administrativo para iniciar cuanto antes las obras. La empresa, que deberá presentar la documentación requerida en los próximos días. Presentó una oferta por 394.905 euros con una reducción del plazo a un mes.

La actuación que será cofinanciada con la Xunta de Galicia tiene como objetivo "mejorar la accesibilidad peatonal con la instalación de una plataforma única y, por lo tanto, eliminar el escalón entre la calle y la acera", según explica el Concello, que añade que "además se incorporará nuevo mobiliario urbano y otros elementos como pueden ser jardineras, bancos o señales. La plataforma única tendrá el mismo diseño que la realizada en el primer tramo con adoquín prefabricado de color azul de 10 centímetros de espesor para eliminar la barrera arquitectónica que actualmente supone el bordillo".

Tramo del paseo de Silgar donde se aplicará la plataforma única / FdV

En cuanto al tramo de 120 metros de balaustrada, que coincide con la caída de mayor altura del muro, entre seis y nueve metros, el Concello reitera que la solución elegida es "la colocación de unas barras de acero inoxidable entre los huecos de la barandilla que sobresaldrán por la parte superior que se rematará con un pasamanos. De esta forma, se garantiza el metro y diez de alto que obliga la normativa, permitiendo mantener la estética original del Paseo de Silgar, garantizando la seguridad y sin impedir ver el mar"

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Asimismo, existe ya propuesta de adjudicación para el proyecto de mejora de la pavimentación y ordenación de la circulación del tráfico rodado en la Rúa de Vigo, el Paseo Praia de Silgar y el Camiño de Baltar, así como la mejora de la regulación del tráfico en la intersección del Camiño de Baltar y la carretera PO-308, en el núcleo urbano de Sanxenxo. También se pretende mejorar la seguridad de los peatones con una acera que discurre ahora al nivel de la calzada en el Paseo Praia de Silgar. El Concello propone a Marconsa, única licitadora, con una oferta de 345.005 euros.