Remontada de campeonato

El Pontevedra B será equipo de Tercera Federación después de levantar dos goles de diferencia en la recta final. El doblete de Galego y el gol de Sebas desde los once metros hicieron que los hombres de Sergio Moreira se coronasen campeones de grupo.

Habituados a campos de hierba sintética y ante el mal estado del terreno de juego, ocasionado por las feroces lluvias previas al Pontevedra-Bilbao Athletic y por el paso de los noventa minutos de juego, al equipo de Sergio Moreira le costó en los compases iniciales crear desde atrás. En ese tramo, la posesión y el dominio del ritmo de juego eran granates, pero las ocasiones de peligro eran del Arnoia. El corte de André sobre un disparo de Tumbeiro como último hombre y el testarazo de Quintairos fueron lo más destacado de los blancos. Por los locales, la volea de Oute, que mordió un zaguero y paró Borja en dos tiempos, fue su oportunidad de mayor peligro.

Más sosegado y adaptado al escenario, el filial lerezano optó por el juego directo, al igual que su rival, decisión que cambió el marcador. Los primeros en golpear fueron los hombres de Manel Vázquez, alcanzada la media hora de partido. Manu Blanco, ante un Efrén levemente adelantado, disparó desde el pico del área. Su tiro impactó en el larguero, botó en la línea y el rechace lo envió Gabri al fondo de la red con la testa. Sin tiempo para celebrar, en la primera ocasión tras el 0-1, Galego cazó un centro medido de Sebas en el área pequeña para devolver la igualdad a Pasarón. Al filo de la primera mitad, Gil derribó a Rivero en el área y el colegiado señaló la pena máxima. Rivero logró transformarla con un tiro raso a la derecha de Efrén que el portero adivinó, pero no logró repeler.

El segundo equipo pontevedrés salió mucho más adelantado e intenso para la segunda mitad, aunque sin premio. De hecho, el conjunto de A Queixeira puso el tercero en el casillero blanco con una genialidad de Gabri desde el pico del área que Rebouras no pudo detener. El 1-3 envalentonó al Pontevedra B, que comenzó a atacar sin ningún tipo de complejo. Ni el tiro lejano de Gil desde el balcón del área, ni la internada por banda de Sebas, ni el cabezazo de Diego que se estrelló en el poste cambiaron el resultado del encuentro. En esa tónica de no tener nada que perder y mucho por ganar, Moreira agotó las naves e introdujo a todos sus efectivos de ataque en busca del empate.

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A falta de ocho minutos más descuento, Gabri fue derribado en área rival y el colegiado señaló el punto de los once metros. Sebas no falló e hizo despertar la alegría en el municipal pontevedrés. Con el público encendido y dando ese extra de aliento a los suyos, el Pontevedra B hizo de los diez minutos de descuento su momento de gloria. Después de intentarlo con centros y remates, Galego recibió dentro del área y, con un potente disparo a media altura, selló el empate ante la locura de sus compañeros y sus aficionados.