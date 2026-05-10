«Proxecto Ás», una iniciativa para formar a 20 mujeres en el manejo de drones

La Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo) pone en marcha una nueva edición del «Proxecto Ás», una iniciativa innovadora que permitirá formar este año a 20 mujeres de la provincia en el manejo profesional de drones, gracias a la financiación de la Diputación de Pontevedra.

Tras el éxito alcanzado en las ediciones anteriores y la elevada demanda Femupo refuerza este programa con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso de las mujeres a sectores tecnológicos emergentes, donde la presencia femenina aún es minoritaria.

El proyecto ofrece una formación gratuita y oficial de operadora de UAS en las categorías A1/A3 y A2, con un total de 24 horas de duración, combinando contenidos teóricos, formación práctica y examen oficial. Las clases se desarrollarán en modalidad presencial en la ciudad de Pontevedra.

Además de la formación especializada, las participantes que superen los exámenes recibirán un dron de regalo, con el objetivo de facilitar la continuidad de la práctica y favorecer futuras oportunidades laborales o de emprendimiento.

«El Proxecto Ás nació con la intención de abrir puertas y crear referentes femeninos en el ámbito tecnológico. El éxito de las ediciones anteriores demuestra que existe interés, capacidad y mucho potencial entre las mujeres de nuestra provincia», destacan desde Femupo.

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La iniciativa busca no solo capacitar técnicamente a las participantes, sino también fomentar el empoderamiento femenino y la confianza de las mujeres en profesiones tradicionalmente masculinizadas, vinculadas a la innovación y a las nuevas tecnologías. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción ya está abierto.