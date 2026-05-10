Profesionales del audiovisual gallego comparten secretos con escolares de Pontevedra en 'O oficio de producir'

El gran momento del audiovisual gallego no se sostiene solo con el talento que se pone frente a la cámara; surge, sobre todo, del esfuerzo invisible de quienes arman el puzle desde la oficina y el set de rodaje. Con esa premisa, la Diputación, en alianza con la Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), vuelve a encender los proyectores de las aulas con la segunda edición de "O oficio de producir". Se trata de un viaje por seis concellos de la provincia —Agolada, Baiona, Ponteareas, Campo Lameiro, Marín y A Lama— para explicar a los más jóvenes que detrás de cada serie de éxito o de un vídeo viral hay una arquitectura financiera y logística que sostiene el arte.

La ruta comienza este mismo martes, día 12, en el CEIP de Agolada. Allí, Javier Lopa, de la productora Undodez, desgranará ante los pupitres los secretos de producciones como ‘Pipo’ o ‘O novo son da regueifa’. No será una clase teórica al uso, sino un relato de vivencias. La idea es que el alumnado comprenda que producir es, en esencia, gestionar sueños y realidades, desde que una idea asoma en un papel hasta que el producto llega a la pantalla del televisor o del cine.

El calendario de este mes de mayo continuará el jueves 14 en el CEIP Plurilingüe de Belesar, en Baiona, con Bea Villar (de la productora Brava), mente tras contenidos de impacto digital como ‘Pringadas’. El martes 19, la acción se traslada al Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas con Silvia Fuentes (Sétima), y el 26 llegará a Campo Lameiro de la mano de Simone Saibene, fundador de Novelas Producciones.

La idea es que el alumnado comprenda que producir es, en esencia, gestionar sueños y realidades, desde que una idea asoma en un papel hasta que el producto llega a la pantalla del televisor o del cine

La iniciativa se prolongará hasta junio, visitando el CEIP Sequelo de Marín el día 2 con Irene Pin (Aqueladas) y bajando el telón el día 4 en el CEIP A Lama con Diego Aballe (Coven Films).

Noticias relacionadas

Este programa busca, por encima de todo, profesionalizar la mirada de los estudiantes. En un mundo donde el consumo de vídeo es constante y voraz, "O oficio de producir" pone nombre y cara a la responsabilidad de crear cultura. A través del contacto directo con estos seis profesionales, los escolares descubrirán que el cine gallego no solo se mira, sino que se construye con oficio, respeto y una red industrial que empieza a fraguarse, precisamente, en el interés de quienes hoy se sientan en los pupitres.