Un pontevedrés circula a gran velocidad por la ciudad, da positivo por drogas al volante y quebranta una orden de alejamiento

Agentes de la Policía Local procedieron a la detención de un hombre por un presunto delito de quebrantamiento de condena, después de dar también positivo en cocaína al salir de su vehículo. Ocurrió en torno a las tres de la madrugada del pasado 4 de mayo, según ha informado el Concello este domingo.

La intervención se inició cuando una patrulla observó un vehículo que circulaba a gran velocidad por la ciudad y procedió a darle el alto tras detenerse ante un establecimiento de hostelería. Al acercarse al conductor y observar la sintomatología que presentaba, se le realizaron las pruebas pertinentes, dando positivo en drogas, en concreto cocaína.

Tras consultar los antecedentes penales del individuo, los agentes comprobaron que tiene en vigor un orden de alejamientode su expareja, que incluye la prohibición de acercarse a su lugar de trabajo y al domicilio, así como la de comunicarse con ella.

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Al comprobarse que la mujer se encontraba en su lugar de trabajo ante el que aparcó este pontevedrés, se procedió a su detención del hombre para su posterior puesta a disposición judicial.