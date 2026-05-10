Un pontevedrés circula a gran velocidad por la ciudad, da positivo por drogas al volante y quebranta una orden de alejamiento
Fue detenido por la Policía Local al estar delante del puesto de trabajo de su expareja
R. P.
Agentes de la Policía Local procedieron a la detención de un hombre por un presunto delito de quebrantamiento de condena, después de dar también positivo en cocaína al salir de su vehículo. Ocurrió en torno a las tres de la madrugada del pasado 4 de mayo, según ha informado el Concello este domingo.
La intervención se inició cuando una patrulla observó un vehículo que circulaba a gran velocidad por la ciudad y procedió a darle el alto tras detenerse ante un establecimiento de hostelería. Al acercarse al conductor y observar la sintomatología que presentaba, se le realizaron las pruebas pertinentes, dando positivo en drogas, en concreto cocaína.
Tras consultar los antecedentes penales del individuo, los agentes comprobaron que tiene en vigor un orden de alejamientode su expareja, que incluye la prohibición de acercarse a su lugar de trabajo y al domicilio, así como la de comunicarse con ella.
Al comprobarse que la mujer se encontraba en su lugar de trabajo ante el que aparcó este pontevedrés, se procedió a su detención del hombre para su posterior puesta a disposición judicial.
- A juicio en Pontevedra por apropiarse de la herencia de 400.000 euros de su hijo de 10 años
- Pontevedra y Sanxenxo se quedan fuera de las ayudas de la Xunta para socorristas este verano
- Atascos en la AP-9 en Pontevedra por un accidente bajo el puente de A Barca
- El PP de Pontevedra admite que la tasación de la Xunta por las expropiaciones de San Mauro son 'precios impropios
- Protesta contra la retirada de la balaustrada del paseo de Silgar este viernes
- O nos sacan a la fuerza o no salimos de nuestras casas', advierten los vecinos de San Mauro
- El histórico edificio Varela de Pontevedra tendrá un uso turístico y contará con 17 apartamentos
- El dispositivo para La Vuelta Femenina se exhibe en Pontevedra