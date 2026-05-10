Poio renueva el parque biosaludable de A Seca

El Concello de Poio ha finalizado los trabajos de remodelación y mejora del parque biosaludable situado en A Seca. La actuación incluyó el arreglo y puesta a punto de los elementos ya existentes, con el objetivo de garantizar su seguridad y funcionalidad y adaptarlos a la normativa vigente, así como la colocación de nuevos aparatos de ejercicio adaptados la diferentes edades y niveles de actividad física.

Entre las actuaciones realizadas destacan la reparación de siete estructuras deterioradas, la sustitución de piezas dañadas, labores de pintado y lijado, la reposición de rodamientos en mal estado y tratamientos antióxido, además de la instalación de tres nuevos elementos que permitirán ampliar las posibilidades de ejercicio y mejorar la experiencia de las personas usuarias.

El alcalde Ángel Moldes subraya que esta actuación responde al «compromiso municipal con la mejora de los espacios públicos y con la promoción de la salud y del bienestar de la ciudadanía, apostando por infraestructuras accesibles, seguras y adaptadas a las necesidades actuales». En este sentido, recuerda que este parque es uno de los más utilizados por los vecinos.

El parque cuenta con diferentes aparatos de gimnasia orientados a trabajar el calentamiento, la movilidad, la coordinación y distintos ejercicios físicos adaptados a las necesidades de las personas usuarias.

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Aunque cualquier persona puede hacer uso de estas instalaciones, las personas mayores son unas de las principales beneficiarias, ya que los parques biosaludables están diseñados para favorecer el envejecimiento activo, complementar procesos de rehabilitación y contribuir al avance de la salud cardiovascular y de la movilidad, entre otros beneficios. El renovado parque biosaludable ya está abierto al público para el disfrute de los usuarios.