Cuando la historia llama a la puerta

Hay ciudades que se cuentan desde sus plazas, sus iglesias y sus grandes fachadas. Pontevedra también puede leerse a otra altura, en el tramo exacto en el que la calle se encuentra con la casa. Basta detenerse ante algunas puertas antiguas del casco histórico para descubrir un patrimonio discreto, casi siempre inadvertido; aldabas de hierro o bronce, argollas gastadas, manos metálicas y placas labradas que aún resisten en la madera como restos de una forma distinta de habitar la ciudad.

No son piezas monumentales, pero ayudan a explicar Pontevedra con una precisión que a veces no tienen los grandes relatos. El casco viejo, declarado conjunto histórico-artístico en 1951 y considerado uno de los mejor conservados de Galicia, guarda en sus calles una suma de detalles que hablan de oficios, de usos domésticos y de una relación más directa entre el espacio público y la vida privada. Entre ellos están esos llamadores que, durante generaciones, marcaron la frontera sonora entre la calle y el interior de las viviendas.

Antes del timbre eléctrico y del portero automático, entrar en una casa empezaba con un golpe seco de metal contra madera. La aldaba no solo servía para avisar, también imponía un gesto. Había que levantarla, calcular la fuerza, esperar una respuesta. En ese movimiento breve se mezclaban cortesía, impaciencia, familiaridad o respeto. Cada llamada tenía algo de presentación y cada puerta, una manera propia de recibir al visitante.

En Pontevedra todavía quedan ejemplos suficientes para trazar un pequeño mapa de ese patrimonio menudo. En la calle Manuel Quiroga, antigua Rúa do Comercio y durante décadas uno de los ejes comerciales del casco viejo, los llamadores encajan con naturalidad en una vía hecha de tránsito, escaparates y viviendas. La calle, que comunica la plaza del Teucro con Curros Enríquez y apenas supera el centenar de metros de longitud, condensa muy bien esa mezcla pontevedresa de comercio, vecindad y vida doméstica. Allí las puertas no fueron solo entradas a casas, también fueron límites entre el negocio y la intimidad.

No cuesta imaginar la sucesión de manos que las golpearon. La del cliente que acudía a una tienda, la del repartidor, la del vecino que pasaba a media tarde o la del conocido que no necesitaba anunciarse demasiado. En esos herrajes queda algo de aquella Pontevedra mercantil y próxima, una ciudad en la que la calle no era solo lugar de paso, sino también extensión natural de la vida cotidiana.

El tono cambia al entrar en Sarmiento. La calle invita a una mirada más lenta, más atenta a la piedra, a los escudos, a los muros y a la densidad histórica del casco viejo. Allí las aldabas parecen menos vinculadas al trajín comercial y más a la idea de permanencia. Son piezas discretas, integradas en puertas que no buscan imponerse, pero que suman carácter al conjunto urbano. No llaman la atención como una portada noble o una balconada, pero aportan textura, esa capa de detalle que hace reconocible una ciudad antigua.

El recorrido puede ampliarse hacia otros puntos del centro y su entorno. En la Enfesta de San Telmo, en San Roque, en la calle Amargura y en otras próximas todavía aparecen puertas con herrajes de fuerte personalidad. Algunas conservan aldabas sobrias, casi elementales, otras lucen piezas más elaboradas, con placas decorativas, motivos vegetales, cabezas animales o formas de mano. No existe una ruta oficial de los llamadores, pero sí un itinerario posible para quien camine sin prisa y mire donde casi nadie mira.

Con forma de cabeza de León en la calle Amargura / Gustavo Santos

Parte de su interés está precisamente en esa variedad. Las aldabas de argolla responden a una lógica funcional: metal resistente, forma sencilla y uso prolongado. Su belleza nace de la proporción y del desgaste. Frente a ellas, las piezas más ornamentales convierten el acto de llamar en una pequeña puesta en escena. La puerta ya no solo protege o separa, también habla del gusto de la casa, de su posición, de la voluntad de distinguirse en una calle compartida.

Llamador de puerta antiguo en la calle de la Amargura / Gustavo Santos

Entre todas, las más llamativas son las manos de metal. Algunas son finas y estilizadas, con dedos delicados y puños trabajados. Otras resultan más robustas, casi severas, con una presencia que impone respeto. A veces sujetan una bola, otras descansan sobre una placa decorada o parecen suspendidas en un saludo inmóvil. Tienen algo inquietante y elegante a la vez; una mano detenida en el tiempo que sirve de intermediaria entre quien llega y quien espera al otro lado.

Otra pieza en la calle Manuel Quiroga / Gustavo Santos

Las más sencillas, sin embargo, no cuentan menos. Una argolla de hierro gastada por el uso puede decir tanto como una pieza labrada. Habla de duración, de economía de medios, de oficios tradicionales y de una idea de la belleza que no necesitaba separarse de lo práctico. En ese contraste entre lo elemental y lo decorativo está buena parte del encanto del paseo. Hay puertas que piden admiración y otras que apenas se dejan ver. Unas exhiben ornamento, otras conservan solo la huella del uso, pero todas forman parte de una ciudad más táctil, más cercana y más consciente del valor del umbral.

Otro ejemplo en la calle Manuel Quiroga / Gustavo Santos

Ese patrimonio, por pequeño que parezca, es también vulnerable. Basta una reforma, un cambio de carpintería o una sustitución apresurada para que desaparezca una pieza que llevaba décadas, quizá más de un siglo, formando parte del paisaje doméstico. Las grandes fachadas suelen permanecer en la memoria pública, los detalles humildes, en cambio, se pierden casi siempre sin ruido, y cuando desaparecen, la ciudad cambia aunque apenas se note.

La ciudad aún conserva numerosos llamadores históricos / Gustavo Santos

Pontevedra ha cuidado como pocas ciudades la escala humana de su centro histórico. Pero esa escala no está hecha solo de plazas, soportales y calles de piedra, también la construyen estos objetos modestos que guardan el roce de muchas vidas. Los llamadores antiguos recuerdan que la ciudad no se hizo únicamente para ser contemplada, sino también para ser tocada, atravesada y vivida desde gestos mínimos.

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Un llamador en la calle Sarmiento / Gustavo Santos

Mirar las aldabas de Pontevedra es, en el fondo, cambiar de escala. Manuel Quiroga y Sarmiento ofrecen dos entradas magníficas a ese relato, una más ligada al comercio y al movimiento diario, la otra, al espesor histórico del casco viejo, pero el mapa continúa en otros rincones donde aún esperan manos de hierro, argollas gastadas y piezas labradas que siguen contando una historia sin hacer ya apenas ruido. Basta caminar más despacio para descubrir que, también ahí, en esos pequeños golpes de metal y memoria, late Pontevedra.