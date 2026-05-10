Bodas de Plata
Fiesta en Carballedo por los 25 años de Protección Civil de Cerdedo Cotobade
Se galardonó a varios integrantes de la agrupación
R. P.
El Concello de Cerdedo Cotobade ha celebrado este domingo el acto conmemorativo del 25 aniversario de la Agrupación de Protección Civil del municipio en un acto que ha servido para reconocer públicamente la labor desarrollada durante estas dos décadas y media por los voluntarios que forman parte del servicio.
Se celebró en el Centro Cultural Antonio Fraguas, en Carballedo, con la presencia de representantes institucionales, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, entidades colaboradoras y vecinos. Entre los asistentes , además del alcalde Jorge Cubela y los integrantes del colectivo, se encontraba Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias e Interior, que destacó "la importancia de este colectivo como pilar fundamental en la atención de las emergencias en la zona".
Se proyectó un vídeo conmemorativo sobre los servicios realizados por la agrupación a lo largo de estos 25 años y se hizo entrega de diplomas a los voluntarios y voluntarias de la agrupación, así como placas de reconocimiento a distintas empresas y entidades colaboradoras con el servicio de Protección Civil.
Entre los reconocimientos, destacaron la entrega de una distinción a la empresa Forestalis, un reconocimiento a Daniel Fraguas y un homenaje al Cuartel de la Guardia Civil de Cerdedo Cotobade.
También se realizó una entrega de reconocimiento a la empresa GSI, así como un homenaje especial al voluntario que más tiempo lleva en la agrupación, Juan Carlos Álvarez Dapena.
Además, se distinguió al voluntario que más servicios realiza y mayor implicación mantiene dentro de la agrupación, José Manuel Limeres Sanmartín.
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