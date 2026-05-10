Detenido por agredir a varias personas en un establecimiento de Pontevedra

Una patrulla de la Policía Local de Pontevedra detuvo a un individuo que el pasado día 1, sobre las 23.30 horas, protagonizó un altercado en un establecimiento de la ciudad. Los agentes se desplazaron al lugar alertados por varios testigos, que indicaron que un individuo había agredido a distintas personas en el interior de un local próximo, donde se encontraba en ese momento el presunto agresor.

Los agentes acompañaron al sospechoso al exterior para identificarlo, y mostraba "una actitud muy agresiva y desafiante, hasta el punto de que tuvo que ser sujetado por un acompañante para evitar que arremetiera contra un agente", según ha informado el Concello este domingo.

Las mismas fuentes añade que a pesar de ser advertido hasta en cinco ocasiones de que abandonara el lugar y no regresara bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia grave, el individuo volvió a entrar haciendo caso omiso de las indicaciones.

Noticias relacionadas

"Ante su negativa a salir, su fuerte resistencia y sus braceos, los agentes tuvieron que reducirlo" para proceder a su detención.