Una decena de coros cantará en Pontevedra poemas de Manuel María, Rosalía o Celso Emilio Ferreiro: así son los ensayos

El Pazo da Cultura de Pontevedra acogerá el próximo día 29 el concierto sinfónico-coral "As rúas do vento ceibe", una producción que nace de la colaboración entre la Fundación Manuel María y diversas entidades musicales que reunirá sobre el escenario a más de 300 intérpretes, con una docena de coros y la Orquestra Sinfónica de Pontevedra, entre otros.

Este complejo macroespectáculo, que será gratuito hasta completar el aforo, necesita de una detallada organización y ya han comenzado los ensayos para conjuntar a agrupaciones como la Coral Polifónica de Pontevedra, el coro del IES A Xunqueira 1 o el Thalassa de Marín, entre otros.

El propio Pazo da Cultura alberga estos ensayos para un espectáculo que Alberte Ansede, presidente de la Fundación Manuel María, "se lleva forjando a fuego lento desde el año 2018".

La obra central se basa en el libro homónimo de Manuel María publicado en 1979, "una obra que el autor escribió con la libertad que no tuvo durante el fascismo y que conserva actualidad absoluta".

El espectáculo, dirigido por David Fiuza y con las composiciones de Xosé Carlos Oliveira (Carlos Serán), contará también con la mezzosoprano Julia Portela. El coro adulto estará integrado por el Coro de Cámara Thalassa de Marín, Coro del Hospital de Lugo, Coro Liceo de Vilagarcía, Coral Solfa de Compostela y la Sociedad Coral Polífónica de Pontevedra. El coro juvenil estará conformado por el del IES A Xunqueira 1 de Pontevedra, Voces da Terra Chá de Lugo y Peque Coro in crescendo de Ferrol.

Uno de los ensayos ya celebrados / FdV

No se trata de una sucesión de actuaciones de los diferentes coros, sino de una agrupación única en un concierto que se estructura en dos partes: una primera centrada en poemas de Rosalía, Manuel María y Celso Emilio Ferreiro, y una segunda parte dedicada íntegramente a las siete piezas que conforman "As rúa do vento ceibe".

Destaca el carácter intergeneracional de los coros y no será un espectáculo pasivo, ya que el proyecto incluye la grabación del concierto y la edición de materiales didácticos para centros de enseñanza y escuelas de música: ”No queremos que pase el día y pase la romería. Preparar este material es la forma de que este concierto trascienda y garantizar que la música sea un elemento de aprendizaje para las nuevas generaciones”, explica Ansede.

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El concierto en Pontevedra será el 29 de mayo a las 20.30 en el Pazo de la Cultura, con entrada libre hasta completar la capacidad. El espectáculo viajará a Lugo el día 15 de este mes en el Auditorio Fuxan os Ventos y a Santiago de Compostela, el día 30 en el Auditorio de Galicia.