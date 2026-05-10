Dañan con pintadas vandálicas la nao de Colón de un parque infantil de Poio
A pocos días de que el municipio celebre la fiesta del descubridor, el barco de juegos aparece con una frase contra el descubrimiento de América
«America xa existía, non foi un descubrimento, foi un xenocidio» Es la pintada de grandes dimensiones con la que se encontraron este domingo los vecinos del parque infantil de Ánkar en la nao de Colón que preside esta zona de juegos en el municipio de Poio.
El parque se estrenó a principios de año para reforzar la teoría del Colón galego, nacido en Portosanto y con un Museo en la que se cree que es su casa natal, y este acto vandálico se produce apenas unos días antes de que el municipio celebra su fiesta anual dedicada al almirante. El Día de Colón, donde los vecinos se atavían con trajes de época y disfrutan de juegos populares y comidas en las calles de Combarro, estaba prevista para este fin de semana, pero los avisos de lluvia y viento aconsejaron su aplazamiento a los días 22 y 23 de este mismo mes.
La denuncia fue formulada por el propio Concello, que en sus redes sociales lamentaba que "las pintadas vandálicas aparecidas en el Parque de Ánkar son un acto incívico que perjudica a todos los vecinos".
Añade que "hablamos de un espacio público pensado para nuestras familias y para nuestros niños y niñas. Un lugar para disfrutar, lejos de proclamas e ideologías. Con estos actos perdemos todos".
Este acto vandálico ha causado indignación entre los vecinos, especialmente entre los usuarios de un parque situado en una de las zonas con más densidad de población del municipio.
Desde el gobierno local se subraya que los autores "no representan a los vecinos de Poio" y se critica tanto las pintadas y su contenido, como el hecho de hacerlas en un parque infantil del que disfrutan muchos niños de la zona. La frase, realizada al parecer con un spray negro y durante la noche, figura en uno de los costados del barco.
Ahora se decidirá cómo reparar esta grave gamberrada, una decisión que se adoptará tras consultar a la empresa que instaló los juegos.
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