Un coche vuelca en la PO-208 en Poio pero nadie sale herido

Los ocupantes de un coche que circulaba en la mañana de este domingo por la carretera PO-208 salieron ilesos después de volcar tras producirse una salida de vía, según informa la agrupación de Protección Civil de Poio.

Las mismas fuentes apuntan a que solo hubo daños materiales y el accidente ocurrió en Chancelas. Además de estos voluntarios, acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.