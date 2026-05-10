Un coche vuelca en la PO-208 en Poio pero nadie sale herido
Ocurrió en Chancelas
R. P.
Pontevedra
Los ocupantes de un coche que circulaba en la mañana de este domingo por la carretera PO-208 salieron ilesos después de volcar tras producirse una salida de vía, según informa la agrupación de Protección Civil de Poio.
Las mismas fuentes apuntan a que solo hubo daños materiales y el accidente ocurrió en Chancelas. Además de estos voluntarios, acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
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