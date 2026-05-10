Un arousano, al banquillo por escribir en su página de Facebook mensajes racistas contra musulmanes y extranjeros
El fiscal pide 1 año y 8 meses de prisión teniendo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas
R. P.
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha señalado para el próximo jueves, día 14, la vista preliminar contra un hombre acusado de un delito de odio, por promover insultos y amenazas, a través de mensajes racistas y xenófobos contra musulmanes y extranjeros a través de su cuenta de Facebook
Según el escrito fiscal, entre febrero de 2017 y junio de 2018, el procesado escribió, al menos, una veintena de mensajes en los que se podían leer mensajes racistas y amenazas a personas musulmanas o extranjeras.
Lo hizo, dice el fiscal, "siendo consciente de que, con ellas, no solo se ofendía y se menospreciaba a las personas por razón de su nacionalidad extranjera, su situación de residencia irregular en España o por profesar la religión musulmana, sino que también contribuía a despertar entre la población prejuicios o estereotipos".
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, por lo que pide para el procesado 1 año y 8 meses de prisión, teniendo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.
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