Un arousano, al banquillo por escribir en su página de Facebook mensajes racistas contra musulmanes y extranjeros

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha señalado para el próximo jueves, día 14, la vista preliminar contra un hombre acusado de un delito de odio, por promover insultos y amenazas, a través de mensajes racistas y xenófobos contra musulmanes y extranjeros a través de su cuenta de Facebook

Según el escrito fiscal, entre febrero de 2017 y junio de 2018, el procesado escribió, al menos, una veintena de mensajes en los que se podían leer mensajes racistas y amenazas a personas musulmanas o extranjeras.

Lo hizo, dice el fiscal, "siendo consciente de que, con ellas, no solo se ofendía y se menospreciaba a las personas por razón de su nacionalidad extranjera, su situación de residencia irregular en España o por profesar la religión musulmana, sino que también contribuía a despertar entre la población prejuicios o estereotipos".

Noticias relacionadas

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, por lo que pide para el procesado 1 año y 8 meses de prisión, teniendo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.